竹市圖書館新總館1樓擬設餐廳 時力籲檢討改為閱讀空間
新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程案流標多時，市府最近擬追加3.6億元經費，斥資總額達14.7億元。時代力量市議會黨團發現總圖實際圖書館樓地板面積不到1萬平方公尺，1樓原規畫書店竟悄悄變成餐廳等商業空間，壓縮閱讀環境，要求市府檢討。
市府文化局說，國內外圖書館、藝文空間都有設置餐廳等飲食空間，高雄總圖館內還有親子餐廳；竹市總圖書館屬重大建設，全館開架藏書量達30萬冊，且有兒童、青少年與樂齡等分齡閱讀區，餐廳僅占總空間不到3%，可提昇各年齡層民眾入館意願。
時代力量議會黨團今天與朗朗小書房創辦人蔡明灑開記者會，要求市府檢討圖書館空間配置，將餐廳、咖啡廳位置改為學齡前或年長者不同需求的閱讀空間。市議員廖子齊也拿出平面設計圖，指原本就規畫1樓有咖啡廳，另側大門入口旁則為書店，但最新空間配置竟讓「景觀第一排」變為餐廳，認為市府無營利壓力，應優先留公共使用。
廖子齊說，依圖書館設立及營運標準規定，縣市圖書館總館樓地板面積至少1萬平方公尺，竹市總圖雖號稱2萬平方公尺，但扣除地下停車場面積，實際圖書館面積僅1萬平方公尺，若又要再扣文化局辦公室廳舍，藏書閱讀空間更少，不該再讓空間開餐廳。
市議員林彥甫、蔡惠婷與南區議員擬參選人陳鶴文也主張，竹市號稱幸福兒童城市，應該將最好最適合的空間讓給兒童，建議可作為親子共讀或嬰幼兒閱讀推廣重要場域或是作為銀髮族閱讀空間，導入新型態學習互動空間，而非與周邊的餐廳競爭。
蔡明灑則自身推廣親子共讀的經驗，分享談到不少年輕新竹媽媽很可憐，平時獨立帶孩子，但閱讀或共讀資源不豐，不敢帶孩子去圖書館，若能有合適空間建議打造繪本館、辦親子讀書會等，透過圖書空間的共讀增加互動，而非單純的借閱書籍而已。
新竹市圖書館新總館位址在演藝廳旁，圖書館拆除後目前周邊搭建圍籬，由於新總館暨停車場興建工程流標多次，市府為增加廠商投標誘因，經規畫設計單位評估，並依市場行情調整工程，擬追加3.6億元預算，近日已先送100萬元墊付案至議會審議。
針對時代力量黨團訴求，市府說明，國內如中央國家圖書館、國立公共資訊圖書館、高雄市、台南市、新北市、屏東縣新建圖書館皆有咖啡廳或餐廳之設置，依據教育部推動「建立縣市圖書館中心實施計畫」也鼓勵各縣市政府圖書館設置多元服務設施，提高整體經濟效益，新圖書總館雖有設置餐廳等空間，但並未減少藏書及閱覽空間。
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