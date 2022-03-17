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「抖音一響父母白養」 國小師嘆抖音亂象：全班集體洗腦

聯合新聞網 / 綜合報導
抖音流行於青少年間，帶領不少風潮。 圖／pixabay
抖音流行於青少年間，帶領不少風潮。 圖／pixabay

社群媒體抖音」（TikTok）流行於青少年間，帶出不少風潮也引發一些爭議，近日有老師列出「抖音亂象」，直言「抖音一響，父母白養」，讓不少家長心有慽慽，也贊同讓孩子使用手機必須從旁陪伴輔助。

國小教師林怡辰昨晚在臉書分享觀察學童使用網路和手機的亂象，感嘆現在「抖音一響，父母白養」，建議長家不要拿孩子來證實這句話真偽。她表示現在帶的六年級生，可以說從幼兒園開始就接觸手機和網路吃到飽，單是與去年畢業生相比，就有許多差異，她舉出6項實例。

首先「抖音音樂一下，全班幾乎都可以跟著順口溜」，她隨便抽個「視頻」，全班就能一呼百應，不管是「陳董在夜總會」還是有無意義的聲音都一樣，很像集體洗腦；其次是「簡體字錯誤」，常出現簡體字與繁體字混淆的錯誤，語文程度與前一屆相比落了一截，「更何況還有在家上課那段」。

接著她提到「網路交友」的問題一件件發生，即使提醒家長注意孩子上網情形、暫停上網等，還是會在她到家前看到孩子又在臉書按讚；也需注意「不宜影片過量」，她發現不少孩子都能輕易接觸到18禁影片，魷魚遊戲鬼滅之刃的歌一響起，連小一小二的孩子都會唱，還說「很好看喔」。

此外，她也常常處理「身體分際和不宜的玩笑」，雖然每兩周學校都會進行宣導，但孩子表示「影片都這樣演啊」；最後是孩子的「戒斷症狀」嚴重，與手機片刻不離，如果家長要收起手機，小孩就翻臉拚命，為了能早點看手機，就快速完成功課，「昨天學的，回家歸零」，只有到校才又變正常。

林怡辰最後指出，孩子不太會辨別這些影像背後隱含錯誤的價值觀，所以要有人陪伴或注意其閲聽內容，除了抖音，YouTube、網路小說、影集、小紅書等，都是需要注意的領域，她也比較本屆與上一屆的學習狀況，「這屆光專心，到現在都無法」。

抖音 魷魚遊戲 社群媒體 鬼滅之刃 TikTok

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