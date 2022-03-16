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賀百年校慶！雄中組百人管弦樂團 音樂會雄中校歌壓軸

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
雄中學生開心迎接百年校慶」。記者徐如宜／攝影
雄中學生開心迎接百年校慶」。記者徐如宜／攝影

今年4月1日是雄中百年校慶，雄中音樂班校友與在校生共組百人管弦樂團，今天先用樂聲為雄中百年校慶暖身。校慶當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，舉行「雄中百年校慶音樂會」，由雄中77級校友、灣聲樂團音樂總監李哲藝統籌，帶著校友們循歌尋根。

李哲藝表示，雖然在雄中所待的時間不過短短3年，但留下的青春回憶至今都還深深烙印在腦海中，難以忘懷。這次的音樂會要讓所有不同器樂及各專長領域的音樂，能夠在這場百年盛會中好好呈現。

雄中校友會長劉仁義說，這場音樂會籌組不易，因為演出的陣容太強，真的是百年一見，那種合作和傳承，完全展現出雄中人多面向的寬廣強大。

雄中校長莊福泰表示，今年正逢創校百年，所有的雄中校友都有深度的共識，雄中是一所全人教育為宗旨的學校，除了優異的學術學習外，雄中在體育、音樂、美術等課程都同等重視。提供學生深度的文化涵養一直是雄中辦學的重要目標，雄中百年校慶音樂會正展現雄中歷屆校友的文化涵養。

雄中音樂班成立於75年，36年來培養的優秀音樂家，不論在台灣或國際樂壇都有一席之地，包含最頂尖的紐約大都會歌劇院、芝加哥交響譽團、費城交響樂團等，都有雄中人的蹤跡。這次音樂會陣容包含金曲得主張雅晴、歐陽伶宜、李宜錦，指揮莊文貞、張尹芳等人，將輪番上場演出校友蕭泰然、羅大佑、陳建騏、潘家琳、劉聖賢、曹銘倉、周久渝、林桂如、李哲藝、李哲音等「雄中人的歌」。音樂會最後的高潮，將安排雄中人「校歌大合唱」。

今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影
今年4月1日是雄中百年校慶，當天晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行「雄中百年校慶音樂會」。記者徐如宜／攝影

音樂會 交響樂團 歌劇院

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