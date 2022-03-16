快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

淡水新興國小川堂老舊 學生活動安全堪慮

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區新興國小川堂公佈欄設施及牆面彩繪都已經使用了20多年，市議員陳偉杰爭取經費來進行改善。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興國小川堂公佈欄設施及牆面彩繪都已經使用了20多年，市議員陳偉杰爭取經費來進行改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興國小將近2千位學童，朝陽樓一樓川堂是連接後方摘星樓，公佈欄設施及牆面彩繪都已經使用了20多年，老舊破損，學生安全堪慮，因此市議員陳偉杰爭取經費來進行改善。

新興國小校長許文勇表示，這空間使用多年有些設施破損對學生也有安全上的問題，未來希望打造一個以朝陽與星晨為主，結合新興國小意象，設計出活潑有趣的遊戲室的空間。

對此新北市議員陳偉杰，現場會勘之後發現有許多設施牆面破損嚴重，因此也會向相關單位爭取經費來改善。

新北市議員陳偉杰表示，在川堂兩側的佈告欄以及意象將近有20年沒有整理，有些木材邊框也都裸露在外頭，擔心會造成小朋友活動上的安全問題，未來也會來爭取改善，希望不僅是解決目前現有的老舊問題，更能夠打造出不一樣充滿趣味性的遊戲室川堂。

淡水

延伸閱讀

影／砂石車掉落數噸爛泥漿 忠孝橋大塞車3小時

新北市府前都更案開拆 預計2024年完工

獨／被開罰單不服氣 新北違規照片線上查今上路

影／賞櫻海岸遊齊發 新北推動山海造林復經濟

相關新聞

「抖音一響父母白養」 國小師嘆抖音亂象：全班集體洗腦

社群媒體「抖音」（TikTok）流行於青少年間，帶出不少風潮也引發一些爭議，近日有老師列出「抖音亂象」，直言「抖音一響，父母白養」，讓不少家長心有慽慽，也贊同讓孩子使用手機必須從旁陪伴輔助。

我與素養的距離／俄烏戰爭緣由霧煞煞 前世今生因果細分明

新制的108課綱希望學生培養素養能力，而歷史的核心素養是什麼呢？有不少學者、老師認為是「思辨」的能力。透過了解歷史事件的來龍去脈，思考事件傳達的意涵，進而培養剖析、批判歷史的能力、建立面對歷史應有的態度

優人神鼓「聽海之心」 4月中旬在坪林水岸經典再現

新北坪林全力重振疫後經濟，將在4月15日至17日邀請國際級的演出團體優人神鼓結合坪林天然水岸地景，在北勢溪畔重現經典劇碼...

竹市圖書館新總館1樓擬設餐廳 時力籲檢討改為閱讀空間

新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程案流標多時，市府最近擬追加3.6億元經費，斥資總額達14.7億元。時代力量市議會黨團發...

雄中第7校舍傳承紅樓精神 成為建校百年最佳獻禮

高雄中學今年創校100周年，校園北側一棟屋齡逾40年的老舊校舍，經校友洪四川基金會捐資及教育局編列1.1億餘元經費重建，...

產業帶動楠梓人口逆勢成長 學校需求大增

高雄市目前人口273萬8千多人，近年整體人口下滑，仁武、楠梓、橋頭、鳳山等區卻是逆勢成長。其中楠梓現有學區國小不敷使用…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。