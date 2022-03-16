淡水新興國小川堂老舊 學生活動安全堪慮

新北市淡水區新興國小將近2千位學童，朝陽樓一樓川堂是連接後方摘星樓，公佈欄設施及牆面彩繪都已經使用了20多年，老舊破損，學生安全堪慮，因此市議員陳偉杰爭取經費來進行改善。

新興國小校長許文勇表示，這空間使用多年有些設施破損對學生也有安全上的問題，未來希望打造一個以朝陽與星晨為主，結合新興國小意象，設計出活潑有趣的遊戲室的空間。

對此新北市議員陳偉杰，現場會勘之後發現有許多設施牆面破損嚴重，因此也會向相關單位爭取經費來改善。

新北市議員陳偉杰表示，在川堂兩側的佈告欄以及意象將近有20年沒有整理，有些木材邊框也都裸露在外頭，擔心會造成小朋友活動上的安全問題，未來也會來爭取改善，希望不僅是解決目前現有的老舊問題，更能夠打造出不一樣充滿趣味性的遊戲室川堂。