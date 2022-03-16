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淡水新市國小一畝田插秧趣 體驗農夫辛苦

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區新市國小「一畝田」，同學進行插秧活動，體驗當農夫的辛苦。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新市國小「一畝田」，同學進行插秧活動，體驗當農夫的辛苦。 圖／紅樹林有線電視提供

為推廣食農教育淡水區新市國小從創校開始就設計「一畝田」，600平方公尺農園，100平方是水稻田，其餘農地種植有機農作物，每年的三月五年級的同學進行插秧活動，體驗當農夫的辛苦。

新市國小校長陳珮芝表示，這插秧食農教育活動，不只是讓學生體驗農夫種稻的辛苦，而是將這種下去的水稻照顧到夏天成熟收割進行一系列稻米課程，小廚神米食料理，製作傳統風味的割稻飯，舉辦義賣活動，而義賣金額也會捐給慈善單位做公益。

另外一旁有小盆栽的秧苗，這些都是學生在寒假期間的作業，從稻穀到培育出小苗，讓學生得到不少心得。

新市國小周邊高樓大廈林立，校園內保留著一畝田，600平方公尺的農園，其中100平方是水稻田，其餘農地種植有機農作物，有水果、葉菜、南瓜、絲瓜、豇豆等蔬菜，在農糧署「食米食農學園計畫」補助下，讓新市的親師生重新認識這即將消失的米食文化，藉此，讓孩子真正的體會到農夫的辛苦，以及品嚐到自己種出來的白米香味。

食農教育 淡水 義賣

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