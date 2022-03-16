取代傳統黑板 汐止國中添購15台觸控螢幕

資訊時代，現在教學設備也走向科技化，取代傳統的粉筆黑板，新北市議員張錦豪協助汐止國中添購了15台的觸控螢幕，現在老師上課，不但不用寫粉筆，還能夠連網路，讓教學更多元化，不同的上課方式，也增加學生的學習興趣。

汐止國中代理校長紀淑真表示，很感謝張錦豪議員補助學校添購觸控螢幕，提升學習資訊科技，智慧學習，整組設備包括了水洗黑板，它的優點有別於以往傳統的黑板，會有有粉塵、粉筆灰，影響健康，另外，用觸控螢幕上課，老師教學可以更多元，孩子們也表示，有了觸控螢幕之後，上課更有趣，而且如果上課有不清楚的地方可以不斷的重覆去觀看老師之前上課的板書，對學習更有幫助。

汐止國中家長會長洪新裕說，感謝張錦豪議員大力支持汐止區學校的教學設備，讓孩子們學習更多元，也更科技化。

目前新北市議員張錦豪以建議款補助添購了15台的觸控螢幕，目前在七年級及八年級教室都己經裝設完成，今(16)日他也到學校看看學習情況，老師上課手拿著平板就能秀出教學資料，還能連線上網播放影片，讓教學更豐富多元，不同的上課方式，增加學生的學習興趣。

新北市議員張錦豪指出，去年補助了汐止國中15台全新的建置，今年有五台，水洗黑板跟觸控螢幕可以讓學生學習更科技化也更環保，因為，取代傳統黑板不用再吸粉筆灰，希望汐止國中從七年級、八年級再到九年級，都能提升教學設備，今天來看全新的設備還蠻羨慕的，因為除了手點觸控以外，還有網路連線，甚至還可以將之前的紀錄調出來加強學習，真的很方便，甚至比自己目前在北科大上課的設備還先進，在汐止國中上課學習真的很幸福。