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金山高中產學合作 學生實做電子商務

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山高中開啟新的電子商務學程，提供實務演練及了解的機會，避免偏鄉資源不足的困境，更進一步拓展學生的視野。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中開啟新的電子商務學程，提供實務演練及了解的機會，避免偏鄉資源不足的困境，更進一步拓展學生的視野。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中在110學年度開啟新的電子商務學程，這個學期與社團法人社會影響力協會規劃電子商務實務操作課程，為電子商務學程的學生提供實務演練及了解的機會，避免偏鄉資源不足的困境，更進一步拓展學生的視野。

新北市府教育局技職教育科長江彥廷說，2021年的資料搜集顯示在電商產業部分已經達到2400多億的產值，正好能夠與金山高中的資訊、餐服以及雙語等專業領域融合，如果可以透過電子商務的實務過程，讓孩子了解電商產業發展，甚至可以結合金山老街商家發展在地品牌，對於孩子未來發展都有很大的助益。

這次課程導入寵愛女人平台從成功故事分享，到文案撰寫、銷售操作、企業參訪、選擇上線產品、直播演練等面向進行教學，並結合分組創意競賽及成果分享，讓學生完整體驗電子商務的流程。而選擇上線標的則是以金山老街的企業為對象，讓學生跟在地企業有生活上的連結，對學生而言是一次難得的經驗。

社團法人社會影響力協會王志方秘書長表示，協會努力落實永續發展目標(SDGs)，希望可以透過各種教學與活動協助青少年訂定未來個人目標或協助弱勢族群以期改變其人生，本次與金山高中的協同合作課程即以這樣的理念進行。

寵愛女人精品平台負責人陳滙敏表示，很樂意將企業經驗跟學生們分享，引發讓更多優質的年輕學子對於電商的興趣，因為電子商務已是時下的趨勢，學生們在就學期間提前理論結合實務，目標未來在學成後有機會投入電子商務的行列。

金山 電商

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