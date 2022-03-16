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新竹民富國小風雨球場啟用 造型如樹海中落葉

中央社 / 新竹市16日電

新竹市民富國小風雨球場今天啟用，屋頂造型起伏，自然融入榕樹群，遠看就像「樹海中的大落葉」，讓學生們不論晴、雨天都能打球運動。

新竹市政府今天發新聞稿，新竹市長林智堅表示，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，上任來重視閱讀與運動推廣，推出班班有冷氣、新校園運動，新建2校、整建34棟校舍，讓校園設施全面升級，在教育、硬體設備及師資上也投入很大心力。

林智堅說，運動方面則在教育部及新竹市議會支持下，投入新台幣9000多萬打造多校風雨球場，讓熱愛運動的孩童盡情奔放，不論晴天或雨天，都能自在舒適地運動。

林智堅說，民富國小的風雨球場造型優雅，如同「樹海中的大落葉」守護著孩子，未來若有其他學校有需求，市府將持續向中央爭取經費，為校園建設風雨球場。

竹市府教育處長賴榮光表示，頂埔國小、建功國小、載熙國小、香山高中、光武國中、民富國小、朝山國小7校風雨球場陸續啟用，皆具備開放性、通風性且光線充足，藉由格柵、顏色、形式的調整，打造獨一無二風雨球場。

新竹 林智堅 班班有冷氣

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