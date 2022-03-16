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「誰是犯人？」燒腦小學作業 吳淡如女兒的回答老師也沒想到

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自吳淡如臉書
圖擷自吳淡如臉書

燒腦小學作業考驗邏輯推理能力，家長們也一個頭兩個大！知名作家、主持人吳淡如在臉書貼出7年級女兒的作業題目，引起網友們熱議，各種答案盡出，吳淡如也說「答案不只一個。」

題目為：一家珠寶店遭竊，甲乙丙丁四人涉嫌被拘審。

甲:「作案人是丁。」

乙:「作案人是乙。」

丙:「作案人不是我。」

丁:「作案人是我們四人其中之一。」

已知他們四個人之間只有一個人說真話。請問誰是作案者？

題目並要學生寫下自己的思考過程以及最後的答案。

網友紛紛寫下自己的推論，有人認為，這是邏輯問題，不是數學問題。首先犯人並未限定於甲乙丙丁四人，所以應從2種情況考慮，若犯人在四人內，則丁語為真，若嫌犯在四人外，則丙語為真。

「丁講真話，甲乙丙都說謊，答案可能是甲丙，但丙說不是丙，這句是謊話，所以就是丙」、「我怎麼覺得是丁？」、「為何我覺得丁是講假話…丙說真話？然後犯人有其他人？」、「甲，因為犯罪的人很容易把罪行推說是別人做的。」

吳淡如則回應，「我認為還有一個答案。算一下有沒有可能是：甲乙丙丁之外的人？」吳淡如貼出女兒小熊的回答，「分析後發現，兇手可能是丙或者是甲乙丙丁之外的人」，讓老師評論「這是我目前沒有思考到的部分，我再思考一下。」

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