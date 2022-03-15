他怨國小飲水機無冰水、調降熱水溫度 網：這在學校很正常

國小的飲水機是否該開放冰、熱水？近日就有網友在社群發文，表達對家長要求的不滿，認為沒有必要限制飲水機的冰、熱水供應。文章貼出後，部分網友認為是家長過度保護，另一部分網友則認為熱水的管控有其必要，但冰水應可解除管制。

有網友在臉書社團發文，表示遇到無理的國小學生家長，要求取消冰水功能、熱水有安全鈕。不料有學生解鎖後被熱水燙到向家長哭訴，家長又要求把熱水溫度調降，他因此怒嗆「要不要乾脆立法，凡未成年學子的學校一律只能提供35度C溫水」。

文章一出，部分網友理解原po，「玻璃家長一堆」、「恐龍家長真多」、「建議家長自備飲水機」、「原來是溫室裡的一群花朵」、「以前我們還不是這樣用也沒事」。

但也有部分網友認為，學校針對熱水的處理很合理，「你既然不可能隨時盯著屁孩不讓他們亂動，那限制水溫確實是好辦法」、「我們學校熱水鎖起來，為了安全，我覺得可以」、「因為出事情學校賠不起，所以我覺得可以」。網友們也點出熱水常見的出沒位置應是參考日本做法，「老師辦公室才有熱水」、「兒子的學校每間教室飲水機都只有36度這個選項，需要熱水要去老師的辦公室或是輔導中心」。

至於冰水的部分，網友們則認為沒有必要，「冰水不用取消啦！你想裝還不一定有咧，通常冰水按下去出來的都是溫熱水」、「孩子曾說過，用量太大完全沒機會裝到冰水，機器來不及加冰就被加完了，甚至夏天時，溫水及冰水出來的水，根本就是熱水」，也有家長分享解決方法「我的小孩都得從家裡帶冰塊去上學，不然夏天真的難熬」。