快訊

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

他怨國小飲水機無冰水、調降熱水溫度 網：這在學校很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨國小學生家長要求取消冰水功能、熱水要有安全鈕，以及把熱水溫度調降。圖／聯合報系資料照片
網友抱怨國小學生家長要求取消冰水功能、熱水要有安全鈕，以及把熱水溫度調降。圖／聯合報系資料照片

國小的飲水機是否該開放冰、熱水？近日就有網友在社群發文，表達對家長要求的不滿，認為沒有必要限制飲水機的冰、熱水供應。文章貼出後，部分網友認為是家長過度保護，另一部分網友則認為熱水的管控有其必要，但冰水應可解除管制。

有網友在臉書社團發文，表示遇到無理的國小學生家長，要求取消冰水功能、熱水有安全鈕。不料有學生解鎖後被熱水燙到向家長哭訴，家長又要求把熱水溫度調降，他因此怒嗆「要不要乾脆立法，凡未成年學子的學校一律只能提供35度C溫水」。

文章一出，部分網友理解原po，「玻璃家長一堆」、「恐龍家長真多」、「建議家長自備飲水機」、「原來是溫室裡的一群花朵」、「以前我們還不是這樣用也沒事」。

但也有部分網友認為，學校針對熱水的處理很合理，「你既然不可能隨時盯著屁孩不讓他們亂動，那限制水溫確實是好辦法」、「我們學校熱水鎖起來，為了安全，我覺得可以」、「因為出事情學校賠不起，所以我覺得可以」。網友們也點出熱水常見的出沒位置應是參考日本做法，「老師辦公室才有熱水」、「兒子的學校每間教室飲水機都只有36度這個選項，需要熱水要去老師的辦公室或是輔導中心」。

至於冰水的部分，網友們則認為沒有必要，「冰水不用取消啦！你想裝還不一定有咧，通常冰水按下去出來的都是溫熱水」、「孩子曾說過，用量太大完全沒機會裝到冰水，機器來不及加冰就被加完了，甚至夏天時，溫水及冰水出來的水，根本就是熱水」，也有家長分享解決方法「我的小孩都得從家裡帶冰塊去上學，不然夏天真的難熬」。

飲水機 小學

延伸閱讀

搭高鐵遇到孩子哭鬧 女乘客向母子喊：不能接受妳們坐我旁邊

他年薪250萬追不到超商正妹 網點出「關鍵原因」：錢是其次

中一中學生曝師影片觸法？ 律師挺學生：有這原因就沒有問題

iPhone口罩解鎖開放了 這類人更新「秒後悔」：想換手機

相關新聞

雙語教學 老師展現斜槓本領

嘉義市文雅國小透過音樂課、體育課程創造英文學習環境讓學生在沒有壓力的情境下學習雙語；教授的老師也不能再像以往只有單一專長...

他怨國小飲水機無冰水、調降熱水溫度 網：這在學校很正常

國小的飲水機是否該開放冰、熱水？近日就有網友在社群發文，表達對家長要求的不滿，認為沒有必要限制飲水機的冰、熱水供應...

楊梅仁美國中預防性停課 因倉儲火災讓空品差學生不適

桃園楊梅區家樂福倉儲昨失火，漫天濃煙直衝天際，今天消防人員仍持續處理殘火，不過鄰近500公尺外的仁美國中卻因此遭殃，今上...

征戰全國國小籃球聯賽 中市大智國小等9校取得代表權

台中市111年國小學生籃球聯賽昨(14)日順利完成所有賽事，歷經連續6天的精采賽程，最終男、女童甲組均由大智國小獲得冠軍...

嘉市4天橋暫不退場！崇文國小放學使用量大 先彩繪變身

人行陸橋拆除還回天際線為趨勢，嘉義市博愛國小旁仁雄陸橋結構老舊，去年已拆除，目前全市剩垂楊、崇文、林森國小及南興國中旁有...

桃園空品警報！家樂福殘火飄惡臭 周邊仁美國中緊急停課

家樂福楊梅物流中心昨天發生大火，現場火勢猛烈。今天下午3點20分左右，許多桃園人都收到環保署發布的「空品警報」細胞簡訊。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。