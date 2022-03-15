征戰全國國小籃球聯賽 中市大智國小等9校取得代表權

台中市111年國小學生籃球聯賽昨(14)日順利完成所有賽事，歷經連續6天的精采賽程，最終男、女童甲組均由大智國小獲得冠軍，取得前進全國決賽門票，另有大肚國小等8校也取得全國決賽門票；男、女童乙組部分，則分別由平等國小及文雅國小奪冠；五年級男、女童組則由文山國小及大智國小獲得冠軍。

台中市教育局表示，此次賽事共103隊報名，歷年最多，依參賽隊伍數可選拔男童組8隊及女童組3隊，代表台中市參加教育部體育署5月份主辦的全國小學籃球聯賽，期望更創佳績。