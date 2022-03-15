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征戰全國國小籃球聯賽 中市大智國小等9校取得代表權
台中市111年國小學生籃球聯賽昨(14)日順利完成所有賽事，歷經連續6天的精采賽程，最終男、女童甲組均由大智國小獲得冠軍，取得前進全國決賽門票，另有大肚國小等8校也取得全國決賽門票；男、女童乙組部分，則分別由平等國小及文雅國小奪冠；五年級男、女童組則由文山國小及大智國小獲得冠軍。
台中市教育局表示，此次賽事共103隊報名，歷年最多，依參賽隊伍數可選拔男童組8隊及女童組3隊，代表台中市參加教育部體育署5月份主辦的全國小學籃球聯賽，期望更創佳績。
教育局指出，近年雖受疫情影響學生運動的方式及習慣，仍不減學生對籃球運動的熱愛；教育局為帶動學童樂於參與運動、享受運動風氣，此次賽事除獲獎隊伍每人頒發獎狀之外，更特別獎勵冠軍隊優秀教練、頒發優秀選手個人獎牌，肯定教練的辛勞付出及學生傑出表現，攜手學校創造師生的展演舞台。
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