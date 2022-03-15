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嘉市4天橋暫不退場！崇文國小放學使用量大 先彩繪變身

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市崇文國小旁的人行陸橋，放學期間，百名學童走到對面安親班。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小旁的人行陸橋，放學期間，百名學童走到對面安親班。記者林伯驊／攝影

人行陸橋拆除還回天際線為趨勢，嘉義市博愛國小旁仁雄陸橋結構老舊，去年已拆除，目前全市剩垂楊、崇文、林森國小及南興國中旁有陸橋；市府指出，退場是長遠之計，要兼顧平面道路安全及使用者需求；市府教育處、有校長認為，陸橋使用率相當高，不能貿然拆，崇文國小今也彩繪陸橋階梯，維持整潔美觀。

市府工務處指出，早年平面交通不是那麼順暢才做陸橋，現交通安全進步，長遠之計，以美觀的天際線，加上陸橋不便身障者，大方向會逐步評估退場，但前提一定是平面道路號誌、設施夠安全，兼顧在地居民、學生使用習慣，認可之下才會推動，尚無期程，現階段持續養護檢查，確保陸橋結構安全。

市府教育處長林立生說，陸橋所在的垂楊路相當寬，林森東路則為銜接嘉縣市，車流量都非常大，第一考量為學生上下課行進安全，且行人也會使用，以交通安全立場，不會貿然就把陸橋廢掉，除非與交通、工務等局處有非常好的配套。

垂楊國小校長周孟志說，陸橋目前仍有學生、行人在走，使用量雖不到很大，學生行走時相當安全，校方會多鼓勵使用。

「陸橋使用量很大！」崇文國小校長林秀香說，每天下午4點多放學時，因對面很多安親班，大概200、300個學童會走陸橋過去，「很像在行軍！」很有安全感，且垂楊路與成仁街口，上下學期間約40分鐘內，申請拉線禁止汽機車轉彎、行人穿越，此模式避免交通阻塞，10幾分鐘就疏散完人車。

林秀香說，陸橋扮演放學重要角色，能先留著維持安全，盡量維護乾淨，也透過藝術讓它美化，或許未來可思考轉型，例如很多人在橋上拍懸日，不一定只能拆掉。

崇文國小今舉行彩繪天橋活動，由六年級250名學生分組接力進行，老師、家長、志工及社區民眾也一起參與，校方表示，彩繪的圖稿是學生設計，從近百份的徵稿中，挑選出合適的圖，諸羅樹蛙就藏身其中，充滿童趣，在教師蔡珮真、歐志成協助下，轉描於天橋階梯，然後利用藝文課時間接力分組進行。

嘉義市崇文國小旁的人行陸橋，因對面有多間安親課輔班，使用量頗大。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小旁的人行陸橋，因對面有多間安親課輔班，使用量頗大。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小師生與社區民眾，透過藝文課來彩繪人行陸橋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市崇文國小師生與社區民眾，透過藝文課來彩繪人行陸橋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市崇文國小下課時間，百名學童走天橋到對面安親班。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小下課時間，百名學童走天橋到對面安親班。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊國小旁的人行陸橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊國小旁的人行陸橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小師生與社區民眾，今天一起彩繪人行陸橋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市崇文國小師生與社區民眾，今天一起彩繪人行陸橋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市林森國小旁的人行陸橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市林森國小旁的人行陸橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小下課時間，百名學童走天橋到對面安親班。記者林伯驊／攝影
嘉義市崇文國小下課時間，百名學童走天橋到對面安親班。記者林伯驊／攝影

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