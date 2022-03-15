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百人校友管弦樂團 循歌尋根共度雄中百年校慶

中央社 / 高雄15日電

4月1日是高雄中學100歲生日，校方當晚在衛武營國家藝術文化中心舉行校慶音樂會，在雄中77級校友、灣聲樂團音樂總監李哲藝籌畫下，百人管弦樂團要帶領校友們循歌尋根。

這次校慶百歲生日，校方安排全日慶祝活動，從早上在雄中體育館的慶祝大會，到晚上7時30分在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，舉行「雄中百年校慶音樂會」。

高雄中學今天新聞稿表示，音樂會在雄中77級校友，同時也是灣聲樂團音樂總監李哲藝籌畫下，將集結雄中音樂班校友與在校生共組百人管弦樂團，與氣勢磅礡的在校生合唱團連袂演出。

李哲藝說，雖然在雄中時間不過短短3年，但在這裡留下的青春回憶，至今都還深深烙印腦海中難以忘懷。音樂會為了讓所有不同器樂及各專長領域的音樂能在這場百年盛會中呈現，真的是非常難的決定，感謝校方信任與支持。

雄中校友會長劉仁義表示，音樂會籌組不易，因為演出陣容太強，真的是百年一見，合作和傳承完全展現雄中人多面向的寬廣強大，光用想的都覺得感動掉眼淚。

雄中校長莊福泰說，創校百年，所有雄中校友都有深度共識，雄中是一所全人教育為宗旨的學校，除了優異學術學習外，在體育、音樂、美術等課程都同等重視，提供學生深度文化涵養一直是雄中辦學重要目標，這次百年校慶音樂會正展現雄中歷屆校友的文化涵養。

雄中音樂班成立於民國75年，40多年來培養的優秀音樂家，在台灣或國際樂壇都佔有一席之地，包含全球頂尖的紐約大都會歌劇院、芝加哥交響譽團、費城交響樂團都有雄中人足跡。

雄中新聞稿表示，音樂會陣容有金曲得主張雅晴、歐陽伶宜、李宜錦，重量級指揮莊文貞、張尹芳等人，將輪番上場演出校友蕭泰然、羅大佑、陳建騏、潘家琳、劉聖賢、曹銘倉、周久渝、林桂如、李哲藝、李哲音等「雄中人的歌」。音樂會最後高潮，將安排最愛唱校歌的雄中人「校歌大合唱」。

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