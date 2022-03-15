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僑泰高中陳宇蕙西畫「尋」 獲全國學生美術比賽特優

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中學生陳宇蕙（中）參加第70屆全國學生美術比賽，她的作品「尋」獲得西畫類特優，指導老師楊意美（左）和校長温順德今都向她祝賀。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中學生陳宇蕙（中）參加第70屆全國學生美術比賽，她的作品「尋」獲得西畫類特優，指導老師楊意美（左）和校長温順德今都向她祝賀。圖／僑泰高中提供

台中市僑泰高中學生陳宇蕙參加第70屆全國學生美術比賽，她的作品「尋」獲得西畫類特優，是該項目中區最佳成績，將在國立台中公共資訊圖書館展出至20日，歡迎各界前往。

僑泰高中指出，全國學生美術比賽是國內最大的學生藝術賽事，本次計有5萬餘件作品參賽，進決賽有8673件，最後僅有101件作品脫穎而出獲得「特優」，約佔總參賽人數1.2%，陳宇蕙能以普通高中生拿到特優獎項，實屬難得。

陳宇蕙獲獎作品展示在展覽廳入口最醒目的位置，一雙殘破鮮豔紅鞋搭配冷色廢墟教室，冷風與暖陽穿插其中，形成強烈對比與衝突。評審稱作品「彷彿是對藝術初心的尋找，也象徵著逆境中充滿希望的人生」給予極高的讚譽。

陳宇蕙分享創作理念說，這幅作品是升上高三時的創作，不但在尋找自己的人生方向，也是在課業壓力最大的時刻，於是她選擇拿起畫筆，將這份徬徨化做創作的力量。很感謝家人、老師的陪伴，也謝謝評審給予她這麼大的鼓勵。

指導老師楊意美說，陳宇蕙在僑泰國中部就讀時即展現極高的藝術天賦，更難得的是到高中時仍創作不輟，期許她持續對藝術的熱愛，未來不管選擇哪條人生道路，都要讓美的事物常伴在生活周遭。

校長温順德指出，僑泰高中鼓勵同學多元展能，陳宇蕙的成就正是學校長期耕耘全人教育的最佳成果。他特別感謝國、高中部的師長們給予學生6年一貫的適性引導，讓每個孩子都能發揚天賦，也期盼學弟妹們能向陳宇蕙看齊，積極探索自我，走出一條屬於自己的道路。

台中市僑泰高中學生陳宇蕙參加第70屆全國學生美術比賽，她的作品「尋」獲得西畫類特優。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中學生陳宇蕙參加第70屆全國學生美術比賽，她的作品「尋」獲得西畫類特優。圖／僑泰高中提供

圖書館 泰國 台中市

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