全國學生音樂比賽團體組 竹縣奪43獎項歷年最佳

日前新竹縣成功國中、興隆國小參加學生音樂比賽時突遇停電，摸黑盲奏仍雙雙獲得特優殊榮，博得全台民眾喝采，不過竹縣學子在全國學生音樂比賽團體組成績不僅於此，縣府15日表示，此賽事竹縣多校傳捷報，共抱回特優及優等等43項獎，打破竹縣歷年參賽獲獎紀錄。

新竹縣政府指出，2年多來受到新冠肺炎疫情影響，學校社團學生、老師要在避免群聚的環境下訓練，也看到縣內各校跨過疫情難關，遇到停電突發狀況，仍憑藉實力有優異表現，更在此賽共抱回15項特優、28項優等佳績。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣有11所國小，其中全校僅有6班、80多名學生的新埔鎮文山國小，校內口琴團即將成團30年，多次在各大比賽中榮獲好成績，文山國小也以口琴發展特色學校重點發展領域，用音樂陪伴孩子成長，感受音樂的樂趣。

教育局說，新竹縣立高中在賽中也拿下4項佳績，其中湖中高中部與國中部藝術才能班，攜手獲得「高中職管樂合奏」、「高中職木管五重奏」及「國中銅管五重奏」等三項特優亮眼成績，六家高中也獲女聲合唱團體組優等。

湖口高中管樂團學生徐翊華說，疫情爆發後導致練團次數、比賽及表演次數減少，老師鼓勵眾人要以不畏艱難的奮鬥精神面對，讓他對音樂的熱情更加燃燒，特別珍惜舞台演出的機會。

六家高中女聲合唱團學生方蕙寧說，這次合唱要戴著口罩進行，讓人數少的團隊在音量上多了一層障礙，讓團員們在賽前都十分緊張，所幸順利完成比賽，還獲得優等的肯定。