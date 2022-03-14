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超美的大樓和科技教育中心開幕 北港建國國中雙喜臨門

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
寬擴的校園由校友名師蔡永武創作水牛石雕，象徵「勤耕一畝田」教育寓意。記者蔡維斌／攝影
寬擴的校園由校友名師蔡永武創作水牛石雕，象徵「勤耕一畝田」教育寓意。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮建國國中今天雙喜臨門，斥資1億餘元建造的新教室大樓及建國自造教育科技中心，同步剪綵揭幕，兩個工程同時完成，設計精美的現代大樓，美輪美奐，成為雲林校園景點新地標，也成為多元科技的學習園地。

建國國中使用50年老舊校舍，經地方各界積極奔走獲教育部補助1億5千多萬元的校舍重建經費。物價上漲歷經9次流標，經縣府爭取追加經費合計達1億7千多萬元，終讓舊校舍得以拆除重建。

偌大開擴的新大樓，融合科技與生態，繽紛彩麗，採現代化流線疊構設計，極簡交錯的建築，創造坡道、開口、光影、扶手等元素相映，不同樓層、多種開口與迴廊空間轉折，展現多變的天光空間形式與氛圍，營造人與環境的學習場域，兩側美麗室外側梯更成了學生休閒拍照的熱點，在雲林縣校園建築中獨樹一格。

尤其樓前廣場，邀請校友也是知名藝術家蔡永武創作打造「勤耕一畝田」水牛石雕，象徵農業縣孩子勤奮不懈的精神，整棟大樓寬擴的視野，襯托出校園的宏偉。同時為落實108課綱的科技素養，縣府在計校設立科技自造教育中心，並協助整修校門排水及操場，讓校園臻於至善。

今天兩大建築同步啟用，縣長張麗善及各界均來祝賀並主持剪綵，學校師生更才藝盡出，以辦入厝的心情歡慶迎賓，校長林吉城感謝各方協助，克服萬難，終讓巍峨美麗的大樓呈現眼前，同時引進科技教育自造中心，推動數位學習，讓學校軟硬體兼具，實現師生心中夢幻的學習天地。

張麗善說，雲林積極推動科技教育能量，以500萬元打造的建國科技中心，設備齊全，有雷射雕刻機、3D列印與VR眼鏡等，更融合工藝農業組成系統化的教學結構，鄰近學校將可來申請體驗科技教育課程。

教育處長邱孝文說，建國科技中心除科技教育，也規畫「科技農業智慧溫室」、「邏輯運算思維智慧藝閣車」及「新興科技走入朝天宮元宇宙」等主題，與在地元素搭配，加上溫馨美麗的新大樓，營造出完善的學習環境。

建國自造教育科技中心提供最現代的學習環境。記者蔡維斌／翻攝
建國自造教育科技中心提供最現代的學習環境。記者蔡維斌／翻攝
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影
兼具逃生功能的美麗的室外側梯是學生的最愛，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
兼具逃生功能的美麗的室外側梯是學生的最愛，成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，今天剪採啟用，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，今天剪採啟用，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影
建國自造教育科技中心提供最現代的學習環境。記者蔡維斌／翻攝
建國自造教育科技中心提供最現代的學習環境。記者蔡維斌／翻攝
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，今天剪採啟用，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影
斥資一億餘元打造的北港建國國中新建大樓現代化建築設計，今天剪採啟用，成為校園新地標。記者蔡維斌／攝影

雲林 建築 張麗善

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