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九曲國小部分教室突然不來電 竟因電纜線遭竊

中央社 / 高雄14日電

高雄市大樹區九曲國小的南棟教室，今天上午突然發現沒電，經查竟是電纜線被竊賊剪走，校方報警，並請廠商備料盡快修復；警方表示，已掌握特定對象，將積極查緝到案。

高雄市警察局仁武分局今天發布訊息表示，九曲國小今天上午9時許發現南棟教室沒電，經查發現是校內3條電纜線遭竊，損失約新台幣1萬4000元，九曲派出所已受理報案，目前已掌握特定對象，將積極查緝到案。

九曲國小校長蕭速農接受中央社記者電訪表示，今天上午6時30分，值班保全發現南棟教室開不了燈，經調閱相關監視器畫面，發現是12日凌晨約2時30分，被一名竊賊剪走150公尺的電纜線造成，已請廠商積極備料，盼盡快修復。

蕭速農說，學校附設幼兒園在南棟教室上課，但因無法供電，且幼兒園教室設計較特殊，沒有其他符合規定的替代教室，只好仍在原教室上課，但會以帶小朋友活動等其他替代方式上課，避免閱讀課程。

蕭速農指出，學校在興建中央廚房，上週在工地還有一些器具被偷，均已報案；校園接連被偷，也讓他十分擔心。

幼兒園 高雄市

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