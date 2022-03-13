國中教育會考5月21、22日登場 報名人數跌破20萬人

111年國中教育會考將於5月21及22日登場，經全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場總報名人數計19萬9318人，也是少子化衝擊以來首度跌破20萬人。其中，報名人數最多的3個考區，分別是中投考區3萬805人，新北考區3萬764人，及高雄考區2萬2028人。

全國試務會指出，111年國中教育會考考試日期為5月21及22日，4月15日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。

全國試務會也提醒各考生，應於收到准考證後詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月18及19日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出勘誤需求，個別報名的考生向考區試務會提出勘誤需求。

另外特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7716人。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

身心障礙及重大傷病考生總報名人數8572人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。

今年國中會考考試科目與往年相同，包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，題型以單一選擇題為主，寫作測驗考一題作文、英語（聽力）為3選1選擇題型、數學科包含非選擇題型。

今年國中會考時程與歷年相同，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第2天上午考自然、英語。每天第1節考試說明自8時20分開始；英語採2階段進行，先考英語閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考英語聽力25分鐘。