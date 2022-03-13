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超萌學伴！ 屏縣萬巒鄉圖狗狗伴讀 培養孩童閱讀興趣

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影

屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。

萬巒鄉長林國順到場與孩子共讀，他說，邀請屏東科技大學工作犬訓練中心，帶領靈提、米格魯、雪納瑞3隻伴讀犬到圖書館陪伴親子閱讀、療癒人心。

3隻伴讀犬在親子共讀區，有時慵懶地趴在一旁，有時搖尾巴舔舔人，當狗狗靜靜躺在一旁聽故事時，有些躁動的孩子也跟著靜下心來，開始專心閱讀。

講師段俞均說，伴讀犬是經過特殊訓練治療犬，會挑選個性溫馴、穩定性高的狗狗擔任伴讀犬。念書給伴讀犬聽時，會讓人放鬆心情。許多內向、怕生、或自閉的孩子面對大人時，可能不敢開口，但面對狗狗往往能打開心房，開口朗讀，因為即使唸錯或唸不好，也不會被批評或嘲笑，孩子會有成就感，進而喜歡唸書與閱讀，也會增加自信心。

民眾鍾欣怡帶女兒參加狗狗伴讀，她說，女兒原本有點怕大隻的狗，在嘗試念書給靈堤大型犬聽，一邊念一邊撫摸狗狗的互動過程，不再怕大狗，也認識不同狗狗的特性，與如何愛護動物，還主動提出「狗狗看著我念，好像在鼓勵我，好好玩，下次還要念書給狗狗聽」。

萬巒圖書館長潘佩茹說，配合狗狗伴讀，圖書館布置「我愛毛小孩主題書展」，展示汪星人、喵星人等寵物飼養、照護相關叢書，歡迎大家借閱，也期盼透過活動，讓民眾走進圖書館、愛上閱讀。

屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
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屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉立圖書館為幫助孩子培養閱讀動機，首度辦理「超萌學伴─狗狗伴讀」，讓小朋友透過朗讀圖書繪本給狗狗聽，培養閱讀興趣與提升學習動機。記者劉星君／攝影
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狗狗 圖書館 屏東縣

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