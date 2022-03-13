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名醫杜元坤傳愛偏鄉 捐贈澎湖文澳國小打擊樂器
義大醫院院長、骨科權威杜元坤長期在澎湖義診，今天捐贈文澳國小打擊樂器。澎湖縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲感謝杜元坤熱心公益，協助學校汰換樂器，讓孩子們享有更優質的音樂學習設備。
杜元坤表示，澎湖人給他溫暖，教他如何做一位好醫生，他更把澎湖當成是故鄉。日前得知文澳國小因樂器使用頻繁、耗損嚴重，他義不容辭捐贈樂器，希望能為音樂教育盡一分心力，把美的樂音傳遞給大家。這次共捐出52鍵馬林巴木琴、40吋室內大鼓、26吋定音鼓、29吋定音鼓，及32吋定音鼓。
文澳國小100年成立澎湖縣第一個國小打擊樂團，是全台唯一將打擊樂合奏課程推廣到全校的學校。為了讓澎湖縣打擊樂的發展得以延續，陸續在102、105年成立馬公國中、馬公高中打擊樂團。這3個團隊今年更在全國音樂比賽榮獲國小、國中、高中組特優。
文澳國小校長方南芳表示，校內樂器每周要提供200多個孩子共用，器材耗損嚴重。由於打擊樂器種類多且價格昂貴，所以汰換更新速度緩慢。樂團的維持需公私部門長期關注與投資，感謝杜院長的慨捐義舉，解決燃眉之急，同時希望藉由杜元坤的拋磚引玉，有更多私部門的資源挹助。
賴峰偉表示，杜元坤每月定期率義大團隊至澎湖支援醫療服務，總是心繫澎湖，幫忙澎湖，感謝他視病猶親及對偏鄉無私的奉獻。杜元坤將行醫所得捐贈社會公益近2億元，相當令人感佩。
劉陳昭玲指出，「工欲善其事，必先利其器」，她勉勵文澳國小學子善用新樂器，精進打擊技巧，獲取更好、更亮眼的成績。
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