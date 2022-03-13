晨昏勤練 漢民國小獲高雄市111國小籃球聯賽總冠軍
高雄市漢民國小籃球隊3月連續兩個星期，參加111年度國民小學運動會籃球聯賽及110學年度國民小學籃球聯賽高雄市代表權選拔賽，獲得籃球聯賽總冠軍，將代表高雄市前進全國賽。隊長劉維恩說，今年大家都很強，每一場都是硬戰，但是要告訴夥伴們，我們更強。
漢民國小校長焦熙昌表示，每天晨練的籃球場上，總是看得到漢民籃球隊的孩子們努力練習和揮汗付出。在體育老師林大偉和籃球教練的長期投入，和一群熱愛籃球的家長們協助下，小選手們在假日、暑期都積極培訓，終於獲得好成績。
漢民國小學務主任洪清坤帶著籃球隊，征戰111年度高雄市國小運動會籃球聯賽及110學年度高雄市國民小學籃球聯賽籃球代表隊選拔賽，每一場硬仗都過關的時候，全校師生在遠端隨時接收現場比賽隨時傳來的最新戰報和好消息，知道漢民離總冠軍愈來愈近。
焦熙昌說，看到漢民七小福將，不管是遠投、搶籃板、帶球過人，動作都扎實精準，再加上其餘隊員的協助防守，使對手的攻擊氣勢被瓦解，最後把總冠軍獎盃帶回來，將代表高雄市爭奪全國大賽。
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