中一中師生衝突 呂秋遠：不該踐踏別人努力即使是老師

台中一中的師生衝突事件，引起社會廣泛討論。關於學生錄影爭議，律師呂秋遠在臉書表示，師生這種不對等關係的情況下，學生不錄影保護自己，未來如何保障自己的權益？

他說，這起事件如果從法律層面來判斷，未免也太無趣。老師主張不能對他錄影，這並不是絕對的答案。如果是課程內容，老師有著作權，當然不能在沒有經過老師的同意下，侵害老師的口語著作。

呂秋遠說，當時學生錄影的部分，並不是想保留老師的授課內容，而是針對老師與學生的爭議做紀錄。老師會說，我有肖像權，有不被拍攝的權利。學生會說，我有錄影的自由，也應該受到保護。兩種權利衝突，應該怎麼辦？要從比例原則來看而已。在師生這種不對等關係的情況下，學生不錄影保護自己，未來如何保障自己的權益？

呂秋遠說，所以，我們應該回歸到事情的本質，就是老師該不該尊重學生的「課堂報告」？當學生認真的準備了報告內容，即使超出範圍，老師可以開放討論、可以給低分，但是何必與學生對嗆？而且，學生是有理有據的去論述為什麼要做這些報告，老師又何必以情緒性的言語去攻擊學生？更何況，如果不是校方內部對於學生的訴求一直置之不理，學生又怎麼會把影片放到網路上接受公評？

呂秋遠表示，不論在什麼場合，都不該去踐踏別人的努力，即使你是老師，也是一樣的。這應該是學生想要跟這位老師說的話，而不懂這件事的老師，應該也不能稱為是老師，只是情緒失控的成年人而已。