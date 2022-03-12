中一中師生衝突…師嘲諷「拍這影片你開心嗎？」 學生坦言：感覺不舒服

台中一中一名音樂老師疑不滿學生課堂報告超前進度，甚至出言「還在那邊牽亡魂」、指責學生態度不佳，師生衝突影片遭PO網熱議。中一中今上午大動作召開記者會，並指「事件發後校方立即展開輔導、確保學生情緒緩和」；但錄製影片的紀同學反駁，輔導老師以斥責態度說影片涉及違法問題，導師嘲諷言語反問「拍這影片你很開心嗎？」讓紀同學感受不舒服，打臉校方所謂的「情緒安撫」。

今天下午，拍攝該支影片的紀同學接受電訪指出，早上看到校方大動作開記者會對外說明，官方說校方有積極處理，但從事發昨天到今天上午記者會結束前，「我都沒有收到學校說約定討論或積極處理，連教務主任也沒見到人，昨天教務主任出差，根本都不在。」

台中一中表示，昨天學校行政團隊的跨處室討論結束後，已超過學生放學時間，行政團隊原本預計下周一(14日)上午通知學生們開會，聽取學生意見並了解上課狀況。

紀同學控訴，昨天下午3點半到4點半，他被輔導老師與班導師約談，輔導老師當下斥責，說影片可能有違法問題，請他下架，並以話術說，「這樣的行為會影響你在班上的人際關係、這會影響你們班在外界的名譽」，而導師以嘲諷話語問他，「這樣放影片你很開心嗎？上傳這影片你有感到成就感嗎？」讓他感覺不舒服，並非校方記者會所說「音樂課後(中午)導師優先於中午關心輔導班上學生課後身心狀態。」

紀同學說，昨天導師對他說，「會把有聲援的同學一個、一個找出來問」，他覺得導師這話「壓迫感很大」。

他也澄清，有媒體誤解他的意思，他認為輔導老師與班導師有以斥責、嘲諷口吻問他話，「但老師沒有恐嚇我，其他媒體寫得太誇張了！」

紀同學表示，班上約有10名同學願意站出來，並提出三點訴求：希望學校汰換不適任教師行為、校方應公開透明處理這件事情、校方還給學生一個安靜受教的學習空間。