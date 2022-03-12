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愛心特展「 施情畫義」閉幕 319件作品抽籤決定有緣人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
副縣長鄧桂菊（左二）頒發感謝狀給參與「施情畫義」的各界人士。記者胡蓬生／攝影
副縣長鄧桂菊（左二）頒發感謝狀給參與「施情畫義」的各界人士。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣第7屆「施情畫義、千動愛心」美術特展今天閉幕，展出的319件美術作品同時以抽籤決定有緣的愛心收藏者，這項結合藝術欣賞及愛心公益的活動，今年反應依然熱絡，全數都獲得民眾認購或競標，7家慈善機構共獲得65萬200元的愛心善款。

「施情畫義」特展原本由中港溪美術研究會結合企業發起，縣府7年前接手並擴大辦理，結合中油、台電及企業贊助協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及多名藝術家也無償提供作品，包含水墨、書法、油畫、水彩、陶藝等，今年共徵集到各地藝術工作者共321作品，1月下旬起在文化局展出，其中2件展品採競標方式義賣，其餘319件，只要民眾捐助參與的慈善公益機構2000元就可獲贈1件展品收藏，透過抽籤決定收藏的作品。

閉幕式及作品抽籤上午舉辦，副縣長鄧桂菊、文化觀光局長林彥甫、活動發起人沙清華等藝文人士及台電等單位人員到場參加，鄧桂菊頒發感謝狀，並揭曉2件競標作品的得主，其中「疫情防疫安」作品以5500元標出、「嘉義公園」以6700元標出，加上抽籤決定的319件作品，今年獲得的愛心資助超過65萬元。

文觀局說，獲得作品的名單公布於苗栗縣文觀局官網及參與的7家慈善機構網站，參與民眾可於3月15至25日上午9至12點、下午1至4點憑「作品兌換券」至文觀局領取，未能於期限內領取者可聯絡文觀局展演藝術科統一代為寄送。

第7屆「施情畫義、千動愛心」美術特展今天閉幕，參展的321件美術作品全數獲得愛心人士認購捐助。記者胡蓬生／攝影
第7屆「施情畫義、千動愛心」美術特展今天閉幕，參展的321件美術作品全數獲得愛心人士認購捐助。記者胡蓬生／攝影
副縣長鄧桂菊（右二）揭曉2件競標作品的得主。記者胡蓬生／攝影
副縣長鄧桂菊（右二）揭曉2件競標作品的得主。記者胡蓬生／攝影
副縣長鄧桂菊（左二）頒發感謝狀給參與「施情畫義」的各界人士。記者胡蓬生／攝影
副縣長鄧桂菊（左二）頒發感謝狀給參與「施情畫義」的各界人士。記者胡蓬生／攝影
第7屆「施情畫義、千動愛心」美術特展今天閉幕，參展的321件美術作品全數獲得愛心人士認購捐助。記者胡蓬生／攝影
第7屆「施情畫義、千動愛心」美術特展今天閉幕，參展的321件美術作品全數獲得愛心人士認購捐助。記者胡蓬生／攝影

愛心 台電 苗栗縣

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