影／牽亡魂惹怒？音樂老師情緒失控風波 中一中5點聲明

「台中一中音樂科呂老師情緒失控影片」昨上傳至YouTube，短短一晚，點閱率今已破11萬人次觀看，多數網友支持學生假日自主學習精神，也有人應援老師授課辛苦。台中一中表示，該位老師授課30多年，教學認真，昨天事件發生後校方立即展開輔導，確保該報告組學生與教師情緒緩和，下周一將請師生雙方進行協商溝通。

台中一中針對音樂課事件回應如下：

感謝各位賢達先進關心本校音樂課事件，本事件驚擾各界，也向社會大眾致歉，也謝謝各位關切及協助本校。

為免影響社會賢達，茲說明本校音樂課事件後各處室積極處理措施。

一、第一要務，是關懷學生，務求學生學習權益及身心安頓獲得妥善處理。

二、本校昨日(11日)上午10:15已知悉，教務主任通知同仁適切回應學生意見，音樂課後(中午)導師優先於中午關心輔導班上學生課後身心狀態。

週五下午教務處、學務處及輔導室等處室立即召開跨處室會議，並與導師保持聯繫關心學生狀況。

三、週六導師持續關心學生，續由教務處與輔導室協同關切師生。

顧及音樂課學生課後感受及受教相關權益，本校從昨日起已積極了解並關心未來該課程學習評量及班級經營。

四、後續學校跨處室提供學習及身心安頓資源。

五、1.關於老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，下周一(14日)校方會再做瞭解並盡快處理。

2.本校將於下周一(14日)瞭解事情原委及脈絡後，召開相關會議，務求依規定處理本案。