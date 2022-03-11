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用英文教直排輪 桃園新興國際中小學社團很國際

聯合報 / 教育事業部
新興國小部的直排輪是由外籍老師用英語授課。 圖╱新興國際中小學提供
新興國小部的直排輪是由外籍老師用英語授課。 圖╱新興國際中小學提供

桃園新興國際中小學社團與才藝課走國際化路線，其中有外籍教師全英文講課的直排輪課，就大受歡迎，國小部201歐凱元說這門課好玩又很新奇。

新興國小部的直排輪課是由外師Andrew授課，有豐富直排輪教學經驗的他也當過曲棍球教練。他說，學生的英語程度都不錯，如果有人聽不懂，他會示範動作，學生很快就去除恐懼、勇敢滑出去。201班的郭倞語表示，「Andrew上課很有趣，我們都聽得懂他的英文，也學到很多溜直排輪的技巧」。

在國中部科學社團全英語授課的南非籍Carlo表示，上課前他會先評估學生的英語水平，課中會使用圖片、圖表、影片、PPT等工具，協助學生跨越語言障礙，「如果學生還聽不懂，我會鼓勵同學間互相分享、討論」。

總校長魏宏恩強調，學校重視國際教育，期許學生在社團課中探索自己的志趣，培養多元能力。副總校長兼中小學部校長林繼生認為，學生參加社團，能增加正向經驗，有助於培養服務社會的熱誠，同時培養領導力與被領導的胸襟，才藝課程則可以深化探究能力。

新興國中部有24班、31個社團，除了全英文的科學課、數學社外，還有看電影學邏輯推理、跟著老師動滋動社、數字油畫研究、水拼豆等有趣的社團。國小部則有多種才藝課，每位學生至多可以選擇三項才藝，除了外師教授的直排輪、話劇外，也有陶藝、扯鈴、游泳、桌球、足球、韻律舞蹈、日語、作文、樂樂棒球等，並定期讓學生展現學習成果。

國小部的陶藝課。圖╱新興國際中小學提供
國小部的陶藝課。圖╱新興國際中小學提供
國小部的陶藝課。 圖╱新興國際中小學提供
國小部的陶藝課。 圖╱新興國際中小學提供

小學 桃園

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