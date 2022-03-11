想聽林旺爺爺傳奇故事？ 周六台中市大墩文化中心開講

說起大象「林旺爺爺」，很容易喚起許多大人們的童年回憶。今年初剛出版繪本《最後的戰象：大兵林旺三部曲》的知名作家李如青，12日周六上午10時將於台中市大墩文化中心與民眾見面，和大小朋友分享大象「林旺爺爺」的傳奇故事。

作家李如青說，和很多人一樣，對林旺的印象原本只停留在「動物園裡的明星」，直到2007年在與中橫公路老兵訪談的過程，聽著老兵侃侃而談自己的生命故事，意外發現林旺竟是老兵們當年服役時期的重要夥伴，進而知道「林旺爺爺」的驚人身世。

當時李如青決定要把林旺爺爺的故事畫出來，分享給更多孩子。今年初出版的《最後的戰象：大兵林旺三部曲》，李如青分別以《再見吧叢林》、《離家五千里》和《夢回森林》，畫出「林旺爺爺」不為人知的傳奇故事，在3月12日新書分享中，並將展示珍貴的創作手稿，機會難得。

此外，全國唯一以推理文學為主題的台中市立圖書館清水分館，3月12日周六下午2時，邀請東美出版社執行長兼總編輯及專職譯者李靜宜，以「貓、三明治、爵士樂與謀殺案-非典型偵探芮尼克的社會寫實推理」為主題，與民眾分享「芮尼克探案」系列作品。

作者約翰‧哈威有「推理之王」的美譽，本著對文學的熱愛與堅持，李靜宜親自引進並翻譯這套書籍，並且將現身說法，為讀者解析「芮尼克探案」系列推理文學作品的迷人之處。

台中市立圖書館長張曉玲表示，這幾年持續優化各個潛力主題特色館，獲得許多民眾的喜愛。其中以推理文學為主題的清水圖書館，在門口就設置大型的推理道具，館內則有推理之門、推理主題區意象設計及展示，讓讀者從入口就能感受到濃濃的推理氛圍，彷彿深入推理故事的第一現場，還有民眾喜愛的推理桌遊遊戲等，有趣又好玩。