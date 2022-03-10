從外幣紅包到擬真機艙 桃園新興中小學國際教育創意多
你認識多少國家的紙鈔呢？桃園新興國際中小學的學生每年會領到「外幣紅包」，從歐元、英鎊、美金、日幣、韓幣、泰銖、港幣、馬來幣、加拿大幣等九種外幣，認識其所屬國家的貨幣與文化。
新興中小學總校長魏宏恩表示，國際教育與雙語教育要從小開始培養，因此學校規劃豐富的美語創意教學課程，透過拼字、朗讀、說故事、作文、演講、單字大賽、英語認證等活動，將與雙語融入日常，提升學生國際認知素養。
魏宏恩提到，除雙語教育，新興每年會辦許多特別的活動，如發外幣紅包，也有配合感恩節、耶誕節、復活節的活動，外師也會在「擬真航空情境教室」，帶學生模擬機場報到、進出海關、搭飛機的過程，在沉浸式的情境中學英語。就連校慶運動會也重視「多國文化創意進場」，各班會先討論選定一個國家，並決定進場穿什麼傳統服裝、喊什麼口號，盡展各國特色。
為讓學生與國際接軌，新興與美國緬因州中央中學簽訂雙聯學制，不僅是桃園私校首見，學生還能提早從國三開始上課，且免費到中央中學上課四周，只要修足學分，就能領到兩校的畢業證書。 此外，還有每年寒暑假的國際青少年領袖培訓營、海外參訪與遊學，也有以STEAM為主軸的美語夏令營、全美語營等。
新興副總校長兼中小學部校長林繼生說，國際教育不僅只在語文，更重要的是國際視野與對不同文化的理解包容，新興兼顧多元能力培養的國際教育，目標是讓學生面對未來更有信心。
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