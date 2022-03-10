2021世界青少年發明展 台灣代表隊奪19金牌

2021年第17屆世界青少年發明展台灣青少年團隊表現超亮眼。代表團共奪得19面金牌、15面銀牌、20面銅牌以及兩項國家特別獎。獲獎的金牌作品有磁浮防震屋、無段式馬桶沖水裝置、自動開燈鬧鐘以及智能寵物存錢機等等，讓評審刮目相看。

金牌得獎作品內容多元，嘉義縣中埔鄉和睦國小學生的追熱滅火飛彈車，結合了高壓水炮滅火與自動追蹤熱源的車輛，可以迅速抵達火源進行最有效的源頭式滅火。桃園大成國中學生的自製校園AED教學模擬機 ，不只價格是巿售機種的五分之一，原本通過身體的微小電流，使用電晶體將電流放大百萬倍。宜蘭羅東國中學生的AI智慧辨識誘捕器，可快速辨識與發現蟲害，即時防範減少農作物災損。

東華大學附設實驗國民小學的自動開燈鬧鐘也獲得金牌。作品學生之一的陳巧禕說，大家都有遲到的經驗，因此他們想要讓鬧鐘發揮更多功用，將鬧鐘結合電燈的開關，當鬧鐘響起時，電燈開關會同時打開，藉此抑制褪黑激素，更可以把人叫起來。

宜蘭國華國中的AI學習輔助系統，透過系統叮囑孩童看書寫字時避免因不當的坐姿而產生視差與脊椎側彎的問題，並具有偵測光線及計時功能，避免光線不足造成近視。學生簡楷真說，系統希望幫助學生維持好的坐姿，加強自我提醒。

台中清水國中的林風希首次參賽就獲得金牌。他的磁浮防震屋構想利用磁性相斥原理，讓房屋可以瞬間漂浮在空中，當地震主波S波到達時，達到會搖但不會倒的目的。林風希說，許多國家都在地震帶，例如台灣或日本，因此他認為根據磁懸浮原理建造的防震房或大樓，會是未來防震的趨勢。