下崙國小龍鳳獅創紀錄封8冠 雲林鄉親遊街報喜慶賀

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊，刷新創隊5年紀綠封「8冠王」，囊括教育部指定盃賽「中華盃」3冠，及全國學校民俗體育競賽5冠；指導教師吳登興說，該隊隊齡雖非縣內最資深，但學童各個有企圖心及挑戰力，即便練技受傷無數次，仍一一克服身心理障礙勇往直前，「奪冠是他們對自我苦練的最好回報」，全校師生與鄉親同感光榮。

口湖下崙鄉親聽聞8冠喜事，今天循古禮與下崙國小師生一起迎報條遊街宣揚好消息，也到當地信仰中心福安宮酬謝神明，大家你一言我一語，驕傲地說「我們下崙之光也能闖出名堂！」

下崙國小校長黃淑玲說，龍鳳獅隊今年5歲，原是學校社團，一路走來受到家長會、縣府、福安宮與縣議員蔡岳儒等支持日漸茁壯，發展成校隊，也因偏鄉童很有企圖心與挑戰力，努力學習傳統技藝，才能連年在全國賽中被看見，今年更創新紀錄，一舉奪8冠。

包括在教育部全國各級學校民俗體育競賽中，奪下客家獅多獅混合、客家獅多獅女子、台灣獅多獅混合、台灣獅單獅混合、台灣獅雙獅混合等5座冠軍，另獲多獅混合組菁英獎；本月6日參加中華盃舞龍舞獅錦標賽，台灣獅單獅國小組、台灣獅單獅社會組、龍鳳獅國小組等項目，再添3座冠軍。

「光鮮亮麗外衣背後，藏著許多不為人知的辛苦」吳登興說，此次隊中擔任獅鬼的王義傑，得爬到高約180公分的板凳頂，從高空翻跟斗、穩定落地，看似從容且輕鬆的連貫動作，其實是花上好幾周時間，克服懼高心理障礙與練技才有今天的演繹。

王義傑說，起初練習充滿緊張感，深怕自己做不到，經過無數次的爬高、翻滾，終於突破自我障礙，可以自在高空翻轉落地，此次在中華盃單獅比賽中就拿下國小組、社會組雙料冠軍。