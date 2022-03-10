用義大利料理啟發學生味蕾 新港國小邀美食名家開講

新竹縣竹北市海邊的新港國小，是新竹縣健康促進特色學校之一，為讓學生了解健康的地中海飲食模式及受孩子喜愛的義大利麵的歷史，日前邀請旅居義大利的國際知名美食專欄作家楊馥如教開講，還做義大利料理讓學生品嘗，希望讓學生理解台灣與異國生活與飲食文化差異。

新港國小全校學生不到100人，不過從2019年開始推動國際教育課程，以因應2030雙語國家政策，因此邀請楊馥如到校開講，還帶著師生親手做料理，增進學生理解台灣與異國生活與飲食文化差異，也藉由課程了解覺察飲食與疾病的關係。

在新港國小開設「健康生活國際趣課程」的楊馥如教授，從世界的美味餐桌切入，帶著學生看看各國的孩童早餐吃什麼，探討東西飲食文化的差異，並帶出橄欖油、乳製品、蕃茄、多種葉菜的地中海健康飲食模式。

課程向學生介紹，義大利麵有乾燥、新鮮、彩色、長型、短型等不同種類，並秀出道地義式的紅、青等醬料的配方，演講過程也穿插義大利文，課程涵蓋了視覺、聽覺、嗅覺、味覺，師生都覺得獲益很多。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，110學年度全縣各級學校全面實施雙語教育，新港國小作為竹縣學校國際化試辦學校，學校不遺餘力積極建置雙語學習環境，從課程與教學著手，強化國際雙語學習活動設計，營造師生優化的雙語學習氛圍，成果令人驚艷。