快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市中西區圖書館主題書展 送虎爺口罩收納袋

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區圖書館舉辦主題書展，借閱書展館藏送虎爺口罩收納袋。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區圖書館舉辦主題書展，借閱書展館藏送虎爺口罩收納袋。記者鄭惠仁／翻攝

台南市中西區公所響應市府對女性朋友的重視與敬意，要讓南市成為對性別更友善的城市，正在中西區圖書館辦理「讀立生活．女力時代」Women's Day主題書展，凡借閱書展館藏，不限冊數，即贈送超Q「虎爺口罩收納袋」，限量1百個贈完為止。

區長汪慶龍今天表示，閱讀是促進女性意識提升及性別平權的重要一環，圖書館館員特別自館藏中嚴選《第二性》與《這是愛女，也是厭女》等性別論述專著、《梅克爾傳》與《我是馬拉拉》等不凡女性故事、《82年生的金智英》與《時尚女王香奈兒》等豐富視聽館藏，希望女性朋友在忙碌的生活中，也能利用閒暇時間好好享受閱讀的樂趣。

目前中西區圖書館外小廣場的紅花風鈴木正嬌豔綻放，汪慶龍說，此景如同為家庭、為事業、為理想努力的女性燦爛奪目，邀請市民來中西區圖徜徉書裡的世界，在字裡行間自由探險，發掘知性美好的閱讀及文化體驗。主題書展即日起至3月20日。

延伸閱讀

毛小孩也能進圖書館！新北市圖打造寵物友善環境

「被放生的可憐兒」口罩解鎖獨缺iPad Pro？網友哀號、他曝這原因

史上最大批551萬片 彰化執行署3月16日通訊投標法拍口罩

南市草莓災損 農委會公告10日起受理現金救助申請

相關新聞

會考生活英語／【醫療篇】 睡眠問題

★ 單字 1. headache [`hɛd͵ek] n. 頭痛（國中基礎1200字） 2. glad [glæd] a. 高興的（國中基礎1200字）

南市中西區圖書館主題書展 送虎爺口罩收納袋

台南市中西區公所響應市府對女性朋友的重視與敬意，要讓南市成為對性別更友善的城市，正在中西區圖書館辦理「讀立生活．女力時代...

嘉市競技疊杯代表隊31選手授旗 含22特教生拚全國賽

推廣競技疊杯，嘉義市去年辦市級資格賽，培訓選出9名普通生、22名特教生融合代表隊共31人，即將參與12日、13日的全國大...

【108課綱動態】學測放榜如何規畫志願 專家建議親子尊重彼此價值觀

111學測成績公布，怎麼規畫志願排序成為熱門話題。台北市大直高中輔導室主任吳姿瑩分享選填志願的關鍵因素，避免學生選出無效志願。以下為第一人稱專訪整理：

校園會客室／「科學很安心」 林姵妤揚名科博會

嘉義縣私立協同高中三年級學生林姵妤，去年在巴西科學博覽會以《實驗室裡的飛行荷蘭人－複雜蜃景之探究》獲一等獎。她指出，研究...

桃園高中職博覽會 12、13日桃園巨蛋登場

桃園市政府12、13日將在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦「111年度高中高職博覽會」。副市長高安邦表示，今年博覽會以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。