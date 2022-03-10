南市中西區圖書館主題書展 送虎爺口罩收納袋

台南市中西區公所響應市府對女性朋友的重視與敬意，要讓南市成為對性別更友善的城市，正在中西區圖書館辦理「讀立生活．女力時代」Women's Day主題書展，凡借閱書展館藏，不限冊數，即贈送超Q「虎爺口罩收納袋」，限量1百個贈完為止。

區長汪慶龍今天表示，閱讀是促進女性意識提升及性別平權的重要一環，圖書館館員特別自館藏中嚴選《第二性》與《這是愛女，也是厭女》等性別論述專著、《梅克爾傳》與《我是馬拉拉》等不凡女性故事、《82年生的金智英》與《時尚女王香奈兒》等豐富視聽館藏，希望女性朋友在忙碌的生活中，也能利用閒暇時間好好享受閱讀的樂趣。

目前中西區圖書館外小廣場的紅花風鈴木正嬌豔綻放，汪慶龍說，此景如同為家庭、為事業、為理想努力的女性燦爛奪目，邀請市民來中西區圖徜徉書裡的世界，在字裡行間自由探險，發掘知性美好的閱讀及文化體驗。主題書展即日起至3月20日。