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嘉市競技疊杯代表隊31選手授旗 含22特教生拚全國賽

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠（前排左起）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗，民生國中郭廷宇代表接受。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（前排左起）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗，民生國中郭廷宇代表接受。圖／嘉義市政府提供

推廣競技疊杯，嘉義市去年辦市級資格賽，培訓選出9名普通生、22名特教生融合代表隊共31人，即將參與12日、13日的全國大賽，再爭取亞洲盃的國手代表權；負責培訓的育人國小指出，有學生原本對學習沒動力，接觸疊杯後首次對事投入，市長黃敏惠昨天為選手授旗，稱讚用心、盼獲佳績。

育人校方表示此次31名選手，國中8人、國小23人；若以一般生類別來看，特教生22人、普通生9人，其中有身障手冊11人，代表11名特教生是要跟一般生同組競逐，相當不容易，此也是嘉市教育的核心價值。

「視障生陳采稼也將參賽，令人非常驚訝」，育人校方表示，陳采稼的最佳成績甚至都比校長、老師還要快，另名學生陳懷恩為顎裂寶寶，也罹患「先天性頸椎融合症」，個子小仍勇敢挑戰；志航國小提到，學生宋惟森起初對學習較沒動力，一開始接觸疊杯，雖遇挫折，卻愈來愈積極參與，家長發現他不會說放棄，甚至完成後主動跟教練擊掌、分享情緒，有很大進步。

黃敏惠昨天授旗，由民生國中郭廷宇選手代表接受，黃敏惠說，這段期間讓特教生和普通生一起訓練，因競技疊杯是唯一不用更改規則的運動項目，也符身心障礙者權利公約平權精神，保障身心障礙學生「參與主流運動賽事、活動之權利」。

「競技疊杯比賽是生命影響生命！」黃敏惠說，學生選手間能夠互相加油、打氣，也能彼此觀摩學習，此運動也可以訓練手眼協調、專注力、忍耐挫折力，且要一次又一次地挑戰最短的時間。

市府指出，全力支持嘉市競技疊杯代表隊，各校校長及老師也全力協助、家長的配合，嘉市家長協會理事長陳國慶聽聞培訓隊的故事後，更是邀集全體成員一起捐助獎勵金，成為嘉市代表隊更堅實的後盾。

嘉市競技疊杯代表隊昨天授旗典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉市競技疊杯代表隊昨天授旗典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（前排中）昨天觀看嘉市競技疊杯代表隊選手操作疊杯。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（前排中）昨天觀看嘉市競技疊杯代表隊選手操作疊杯。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（右起）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗，現場與育人國小陳懷恩一起操作疊杯。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（右起）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗，現場與育人國小陳懷恩一起操作疊杯。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（左七）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（左七）昨天替嘉市競技疊杯代表隊授旗。圖／嘉義市政府提供

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