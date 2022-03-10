樹德家商外語群成果發表 設全方位雙語職場達人特色班

高雄市樹德家商昨舉辦外語群應成果發表會，應英科與應日科學生展現學習外語的樂趣與成就，以「上線中！英相見，日不落」為主題，學生用流利外語發表專題實作，探究多元議題，還嘗試為卡通電影配音。

校方表示，今年應用英語科的「全方位雙語職場達人特色班」，可望從原有的基礎上出發，讓英語專長學生更能厚植英語能力，接軌國際與職場，跟上2030台灣雙語國家的浪潮。

發表會由3名學生主持人以中、英、日語揭開序幕，流暢的表達及自然的發音讓觀眾印象深刻。應英科學生帶來歌舞表演，學生念其昀和詹舜茹演唱節奏輕快的英文歌曲「 Mood 」，伴舞同學瞬間帶動現場氣氛。

樹德家商校長陳清美勉勵即將畢業的學子們，秉持優秀的學習態度，持續在未來的學習場域發光發熱。5名學生接著為「Zootopia動物方程式」電影配音，飾演菜鳥女警官哈茱蒂的陳宜君，完全掌握小灰兔的靈動與果決，唯妙唯肖，流露語言的感情色彩。

學生們在今年專題實作的主題，可以看出對社會及世界議題的關注。應英科學生發表「 『育』見你， 『幼』幸福」，學生與育幼院社工進行視訊訪問，調查育幼院的教養方式，並深入了解社工平日照顧孩子所遇到的困難。另一組「從『輟』誤中『學』習」，主要探討青少年中輟的成因與影響，有鑑於輟學對社會、政治和經濟發展的影響巨大，希望有關單位能多關注此議題以降低青少年輟學的比例。

應日科學生發表的「道德消費」及「性別平等」，將視角延伸至當前的國際議題，從聯合國的SDGs出發，以高中生的角度探討道德消費的重要性及影響。還有一組學生邀大家一起搭乘探知機，從神話及動漫出發，將潛藏在生活中的性別刻板印象挖掘出來。