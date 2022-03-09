苗縣國中小英文單字王PK賽 今在縣府國際會議廳登場

第2屆苗栗縣國中小學生英文單字王PK賽今天舉辦，縣長徐耀昌到場為參賽學子加油，並出題為競賽暖身，他強調，唯有強化雙語教育才有國際競爭力，背熟單字是奠定英文能力的重要基礎，希望比賽能帶動學生學習英文，為苗栗儲備國際化人才。

苗栗縣教育處表示，英文單字王PK賽已在3月2日舉辦初賽，共434名國中小學生參加，結合教育部酷英網（Cool English）合作推動「戀練英語苗栗專區」，測驗項目包括看中拼英、文意測驗、文意填空、活用問答題，由簡漸深融入考題之中，進而瞭解學生單字精熟程度，經過130題初賽，有120名選手進入決賽。

英文單字王PK賽決賽上午在縣府國際會議廳舉辦，徐耀昌與教育處長葉芯慧、代理副處長徐建男、清大教授羅文杏為競賽揭序。葉芯慧說明，決賽參照美國Spelling Bee比賽規則，將120名入圍選手分國小A、B、C組及國中組，選手必須在8秒內將答案寫在白板上，且答錯2題後即遭淘汰，題目難易度將隨選手表現而調整，命題以教育部公布英語學習領域單字為基準，國小組300字、國中2000字。