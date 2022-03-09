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花蓮縣北埔國小復振噶瑪蘭樂舞 獲全國舞蹈比賽特優

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣北埔國小是全國唯一以噶瑪蘭族樂舞參賽的團隊，演出「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，盼更多人了解噶瑪蘭豐厚的歷史文化。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小是全國唯一以噶瑪蘭族樂舞參賽的團隊，演出「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，盼更多人了解噶瑪蘭豐厚的歷史文化。圖／北埔國小提供

花蓮縣北埔國小近日參加全國學生舞蹈比賽，以「噶瑪蘭悠遠樂舞情」一曲從26校脫穎而出，以90.52的高分勇奪國小民俗舞B團體丙組特優，更讓師生開心的是透過舞碼復振在地噶瑪蘭族文化，讓更多人看見也聽見原住民的聲音。

新城鄉北埔村在百餘年前曾有多達6個噶瑪蘭部落，在1872年加禮宛社事件，當地的噶瑪蘭族逐漸被漢化。指導老師莊國鑫和鄭靜慧，歷經多年田野調查，還向僅存幾位噶瑪蘭族耆老學習傳統治療儀式的樂舞，編寫出「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，納入噶瑪蘭族獨有的「仰頸轉頭」樂舞動作，也是全國唯一以噶瑪蘭族為比賽舞碼的團隊。

北埔國小舞蹈成立於民國88年，是全國學生舞蹈比賽常勝軍，雖然賽事2年前因疫情停辦，師生仍努力練習，這次帶著極富在地文化特色的「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，再度代表花蓮縣參加全國學生舞蹈比賽，帶有兼具樂舞藝術教育與噶瑪蘭文化復振的深沉意涵。

莊國鑫表示，全隊從老師到學生，沒有一個是噶瑪蘭人，因此要突顯出噶瑪蘭族樂舞的特色格外不容易，該有的態度精神、語言、動作、表情，都要經過長時間的訓練，尤其語言最困難，是耆老帶著從發音到咬字，一字一句練習，才能做到最好，因此獲得全國特優時，師生壓力全部釋放，相互擁抱流下開心又感動的眼淚。

北埔國小校長陳俊能表示，舞蹈隊獲得全國特優，除了為學校爭光，也是送給孩子最好的禮物，更是對舞蹈隊學生的家長們長期支持與配合的最好回饋。

北埔國小以追求「多元化、國際化」為教育目標，將舞蹈教育列為多元教育系列課程之一，從4到6年級學生甄選舞蹈隊員，每周六日認真練習，也曾代表台灣參加波蘭、西班牙巴塞隆納、保加利亞、印尼雅加達、義大利、法國第19屆Gauargi藝術節、塞爾維亞等國際知名兒童舞蹈藝術節演出。

花蓮縣北埔國小代表參加全國學生舞蹈比賽，獲得特優，讓師生流下感動喜悅的淚水。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小代表參加全國學生舞蹈比賽，獲得特優，讓師生流下感動喜悅的淚水。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小是全國唯一以噶瑪蘭族樂舞參賽的團隊，演出「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，盼更多人了解噶瑪蘭豐厚的歷史文化。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小是全國唯一以噶瑪蘭族樂舞參賽的團隊，演出「噶瑪蘭悠遠樂舞情」，盼更多人了解噶瑪蘭豐厚的歷史文化。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小參加全國學生舞蹈比賽，得特優，賽後興奮合影。圖／北埔國小提供
花蓮縣北埔國小參加全國學生舞蹈比賽，得特優，賽後興奮合影。圖／北埔國小提供

噶瑪蘭 北埔 語言

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