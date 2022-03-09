媽怨小一數學題看不懂 網曝「百數表」作用：換個方式而已

不少家長會教小孩寫作業，但現在的題目越來越難懂，導致不少家長看了也一頭霧水。一名媽媽抱怨在教小一孩子數學時，題目竟連她自己都看不懂，加上連範例都沒有，令她不禁認為教改有問題。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，她在教孩子數學時，看到題型相當傻眼，只見題目寫著，「依據百數表的規律填填看」，沒有範例，只有幾個框格和一個數字，要填上其它的空格，她認為連大人都看不懂了，更不用說才剛上一年級的孩子，令她氣得大罵，教改有問題，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「老師上課有教，課本也有寫，下次請孩子上課認真聽或請孩子把課本帶回家或你自己google百數表」、「其實你看不懂的不是題型，是『題目』，上面寫的很清楚，需要百數表配合就可以了」、「你不能小孩上課不認真甚麼都怪教改」、「媽媽不要生氣啊！數學課本裡面有…課本拿出來對照，妳就會很清楚，孩子上課可能放飛自我了…」、「自己沒讀書就不要怪別人好嗎」、「如果現在小孩學的一直是以前那套，才是真的可怕吧」。

有網友則表示，「其實就是數列啦，我們小時候或許沒有百數表這個名詞，但學的東西是一樣的」、「我也沒聽過，不過應該是『上下增減10』、 『左右增減1』的規則去填吧」，不過也有網友表示，看不懂題目，「是新玩意嗎？我怎不記得以前學過，東西都還給老師了」、「為什麼我記得我以前沒這東西來著？？」、「一年級...百數表...？還好我們沒學到這奇奇怪怪的東西...」、「現在孩子學的，家長真的也要重新學習了，爸爸媽媽們...跟上～」。

有網友則認為學百數表沒意義，有人解釋，「以前沒玩過這個，只是「意義」不是在這時候判讀，應該是幫助數字思考邏輯吧」、「對大人來說沒意義，但是換個方式是讓小朋友更了解數字而已，就是1數到100的概念，每個年紀有每個年紀的教法」、「題目關鍵『百數表』的規律，主要讓小朋友靈活思考」。