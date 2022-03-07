恆春、僑勇國小整建 校舍融入月琴巧思

屏東縣府向教育部爭取「老舊校舍整建工程」，整建使用超過40年的恆春國小與僑勇國小於今天舉行落成典禮，新建校舍特意融入在地月琴巧思，展現對文化的傳承與敬意。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，縣府向教育部爭取「老舊校舍整建工程」約新台幣3.9億元經費補助，分別進行恆春國小新建4樓54間教室、僑勇國小新建3樓34間教室，2棟新校舍工程今天落成完工，可提供學童完善安全無虞的學習場域。

教育處表示，恆春國小建築呼應恆春古城意象採三段式分割配色，營造出歷史堆砌造型磚牆意象外，還將月琴融入穿堂照壁，兼具藝術美感與阻擋落山風的實用功能；僑勇國小設社區共讀站，創造社區與師生共讀共學優質環境。

教育處提到，恆春國小新校舍由紅毛港文化創意有限公司創作的公共藝術－傳唱，將在地文化、產業、故事與藝術創作完美結合，也成為學生解說新題材。