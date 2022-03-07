全國學生音樂賽 南科實中管樂團及國小合唱四項特優
南科實驗中學在剛落幕的全國學生音樂比賽一舉贏得國小、國中、高中管樂團及國小合唱團四個特優第一。校長蔡明輝表示，連續在全國學生音樂比賽奪下多項特優，「得獎已是該校傳統」，更驗證學校推動多元學習交出漂亮成績單，學生表現值得喝采。
南科實中在國小、國中及高中部都有管樂團，國小及國中有合唱團，每年參加各項比賽都有優異表現，尤其國小合唱團更是傑出，除經常應邀到國外參加音樂交流，更曾獲總統府邀請擔任國慶大會的國歌引唱。
今年南科實中管樂團及合唱團先在台南市學生音樂比賽獲獎，取得參加全國賽資格，今年的全國賽南科實中「一如以往」贏得優異成績，國小合唱團更是全國賽「唯一特優」隊伍，表現傑出。
蔡明輝表示，南科實中音樂社團聘請專業老師指導，學生除社團時間利用課餘時間加強練習，雖聘老師、參賽大陣仗包含樂器運送等，都需要不少經費，要感謝家長會及南科管理局支持協助，才能完成任務，也期待音樂社團的好表現持續下去，讓外界見證「南科實中多元教育的好成果」。
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