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布袋戲迷有福了！鍾任壁大師畢生珍藏展到5/1

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供
知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供

台灣知名布袋戲操偶藝師鍾任壁去年9月5日辭世，享耆壽90歲，其子新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑精選父親400件畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示，延續其父心願，與戲迷互動。

文化觀光處長陳璧君說，鍾任壁大師是新興閣掌中劇團第五代傳人，畢生保存上千件歷代布袋戲文物，在戲界相當罕見，包括古冊戲、劍俠劇、皇民劇、反共抗俄劇、內台金光戲、早期電視劇至現代劇等各時期文物都完整保存。

細數鍾任壁珍藏，陳璧君說，傳統偶有泉州江加走、漳州徐竹初，台灣早期戲偶有彰化徐析森，內台金光偶則以員林許協榮、現代偶以屏東邱文福等為主，網羅各地刻偶名家作品，可謂台灣布袋戲史上重要文化資產

鍾任樑說，父親終日與偶相處，沒有其他娛樂，收藏文物動機是希望透過展覽與大眾分享這項傳統文化，此次特展獲文化部文化資產局藝文紓困計畫補助，終能完成父親心願。

縣長張麗善說，鍾任壁大師收藏的盔帽、服飾、戲偶、輿轎等文物，樣式種類豐富，這次展出物件超過400件，可見他除演技精湛，也投入許多精力傳承布袋戲精華，這次展出就像與戲迷對話，機會格外可貴。

鍾任壁出生西螺布袋戲世家，民國42年與排戲先生吳天來共同編創經典戲碼「大俠百草翁」，開創台灣金光戲連續劇時代，民國71年鍾任壁率先開啟台灣以偶戲與國際戲劇文化交流的大門，並積極促成1999年第一屆雲林國際偶節開辦。

文化觀光處說，鍾任壁晚年投入台灣布袋戲教育扎根、推廣及文化宣揚，將掌中藝術帶入校園，超過70年的演藝生涯，一生獲獎無數，透過特展戲迷可一同回顧大師不朽身影。

知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供
知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供
知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供
知名布袋戲大師鍾任壁的畢生珍藏，即日起至5月1日在雲林布袋戲館展示。圖／雲林縣文觀處提供

布袋戲 文物 文化資產

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