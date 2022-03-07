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台中海線國中小學田徑隊獲贈器材 議長送133項到學校

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議長張清照等人今天送運動器材到台中海線國中小學，給田徑隊選手使用。圖／議長張清照服務處提供
台中市議長張清照等人今天送運動器材到台中海線國中小學，給田徑隊選手使用。圖／議長張清照服務處提供

台中市海線地區的清水國中、國小與西寧、大秀國小都設有田徑隊，選手比賽成績優秀，常在全國與地方性賽事奪冠，擔任台中市體育總會理事長的中市議長張清照爭取經費購置29項、共133件運動器材與用品送到學校，小選手們今天拿到新器材迫不及待想使用。

由於學校經費有限，田徑隊許多訓練器材如跳遠助跳板、跳高保護墊與訓練梯、拉力帶已磨損破舊，影響選手練習和安全。

議長張清照表示，工欲善其事，必先利其器，海線學校長期訓練體育選手，在鐵餅、鉛球、鏈球與標槍、田徑等項目已奠下深厚基礎，若能有更好訓練設備，讓選手充分練習，一定能爭取更好成績。

清水國中學生程耀寬日前在港都盃全國田徑錦標賽以51.74奪冠，打破國男鐵餅大會紀錄，李俊陞拿下鏈球 第一名，清水國小女學生嚴翌菲在壘球項目拿第一名並破大會，還有許多選手獲銀、銅牌。

清水國中等校方指出，學校長期培養田徑選手，但相關耗材費用驚人，例如一顆鏈球就要上萬元，另像安全欄架、跳高保護墊也需定期更新，才能確保選手安全。

張清照這次爭取的運動設施有跳遠助跳板、跳高保護墊、敏捷訓練梯與拉力帶、標槍、鉛球與鏈球等，另為選手購置訓練用與比賽用的釘鞋。

台中市議長張清照等人今天送運動器材到台中海線國中小學，給田徑隊選手使用。圖／議長張清照服務處提供
台中市議長張清照等人今天送運動器材到台中海線國中小學，給田徑隊選手使用。圖／議長張清照服務處提供

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