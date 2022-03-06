他國小5年級自發學書法 苗栗扶輪社台日書法交流賽掄冠

苗栗縣公館鄉福基國小5年級學童黃詣宸自發性學習書法，最近他參加苗栗扶輪社、日本多治見西扶輪社主辦的台日小學生書法交流作品徵選，奪下書法組第一名，他說，寫毛筆可以修身養性，希望將來可以成興趣。

公館鄉福基國小校園布置，張貼多件黃詣宸的書法作品，增添藝文氣息，校長徐世芬認為難得是黃詣宸學書法，不是來自家長的壓力，而是自發性學習，並獲得家長支持，上課研習書法，並到處比賽，也獲得不少獎盃，這次在台日小學生書法交流拿下第一名，全校師生都與有榮焉。