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他國小5年級自發學書法 苗栗扶輪社台日書法交流賽掄冠

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
黃詣宸書法作品，布置在苗栗縣公館鄉福基國小校園。記者范榮達／攝影
黃詣宸書法作品，布置在苗栗縣公館鄉福基國小校園。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉福基國小5年級學童黃詣宸自發性學習書法，最近他參加苗栗扶輪社、日本多治見西扶輪社主辦的台日小學生書法交流作品徵選，奪下書法組第一名，他說，寫毛筆可以修身養性，希望將來可以成興趣。

公館鄉福基國小校園布置，張貼多件黃詣宸的書法作品，增添藝文氣息，校長徐世芬認為難得是黃詣宸學書法，不是來自家長的壓力，而是自發性學習，並獲得家長支持，上課研習書法，並到處比賽，也獲得不少獎盃，這次在台日小學生書法交流拿下第一名，全校師生都與有榮焉。

黃詣宸表示，國小1年級時看看學書法，覺得很喜歡，也跟著寫毛筆，2年級時希望更進步，請媽媽找老師上書法研習課，特別愛智永楷書字體，他寫玩功課後，寫毛筆至少半個小時，喜歡就不會覺得累，拿第一名很開心，希望將來書法可以當成興趣，可以修身養性。

苗栗縣公館鄉福基國小5年級學童黃詣宸參加書法比賽，獲得不少獎盃。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉福基國小5年級學童黃詣宸參加書法比賽，獲得不少獎盃。記者范榮達／攝影

小學 日本 苗栗縣

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