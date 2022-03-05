牧童變藝術家 嘉義藝術家莊玉明60歲生日鄉野四季畫展

嘉義縣朴子市梅嶺美術館下午舉行「鄉野四季-莊玉明六十油畫創作展」開幕，縣長翁章梁、監察院前院長張博雅等縣市來賓、民代參加；會場端出蛋糕，大家齊唱生日快樂歌，為莊玉明60歲慶生，氣氛溫馨動人。

「嘉義真的很美！」莊玉明說，「我是嘉義土生土長孩子，由牧童變畫家，嘉義帶有土地芬芳，鄉野四季是農夫、農婦樂天知足情懷，自幼時便將這樣感受刻劃心中，希望讓更多人看到嘉南平原子弟是很認真、具有審美觀。」

今年逢莊玉明60歲，創作逾43年，在家鄉展出家鄉畫作，深具意義。展覽四個主題：蔗園之美、鄉野之美、山海之美及人文靜物之美，展出80件作品，包括《家鄉蔗園》、《蔗園黃昏》、《蔗園豐年》、《漁港青年》《阿里山花季》、《太魯閣之舞》、《農夫與他的太太》、《布袋港》等，刻畫創作歷程與文化風貌。

值得一提，1983年榮獲第十屆全國美展油畫類第二名作品《市場》，近40年未曾曝光，作品經油畫部評審委員李石樵、楊三郎、洪瑞麟等藝術大師以「未落俗套，頗有新意，筆法暢朗，富畫味，深具潛力！」嘉許肯定，十分珍貴。