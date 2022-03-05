不被疫情擊垮 竹山高中今年再獲全國音樂賽合唱團優等

暌違兩年疫情後，竹山高中合唱團再度進軍全國音樂賽決賽，昨天再傳回好消息，60餘位師生唱出美妙歌聲，以自選曲「前山第一城」唱出竹山歷史意象，不負眾望，再次榮獲「優等」佳績，音樂老師呂怡穎說，扣除因疫停賽二年，合唱團班底幾乎都是第一次參賽，很高興偏鄉孩子的歌唱實力再獲肯定。

昔日靠著音樂老師呂怡穎一句「一起出去見見世面」的承諾，讓竹山高中合唱團從無到有，不但從97學年起創造連續11年榮獲全國音樂賽的「優等」，106學年度甚至攀上全國特優的最高峰，若不是連續兩年受疫情影響，學生們失去一個在校發光發熱的舞台，讓這個紀錄數字停留了兩年，很高興今年連續13年參賽再獲優等佳績。

校長陳漢銘表示，二年前本校合唱團代表南投縣準備參加全國決賽時，疫情升溫，最終比賽取消，去年也停賽，今年賽事重啟，多校合唱團準備不及，無緣參加；全校師生則逆境中奮起，以自選曲「前山第一城」唱出竹山歷史意象，唱出屬於自己的堅忍精神，另也特別感謝竹山鎮公所支援竹山專屬口罩，讓裝扮演出更為完善。

音樂老師呂怡穎說，新冠肺炎疫情對竹山高中合唱團也損失慘重，畢竟鄉下的孩子本來就對自己沒有信心，所以當大家可以上台一起唱歌，而能拿到全國的獎項時，對他們而言是一個很難得的肯定。