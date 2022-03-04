疫情停辦兩年比賽遇大停電 屏縣大同高中管樂團獲特優

全國學生音樂比賽因疫情停辦兩年，今年恢復舉辦，學生們相當期待重回比賽現場，屏東縣立大同高中管樂團昨天上午在學校賽前練習時，突然遇到停電，下午到嘉義縣參加南區決賽，就在快要登台前，再度遇上停電，學生們調整心態，全力面對，拿下全國學生音樂比賽決賽高中職團體B組特優。

屏東縣立大同高中管樂團成員有51人，有國中管樂班、高中管弦樂社學生。國中九年級的薛紫翎吹奏低音薩克斯風，她說，全國學生音樂比賽因為疫情停辦兩次，這場比賽是國中階段最後一場比賽，比賽獲得特優，開心又感動。

九年級的張惟然演奏長笛，她說，比賽一波多折，因疫情停辦，比賽時又遇大停電，真的很難忘。昨上午在學校做賽前練習，就遇上大停電，演奏室全黑，大家都看不到指揮老師手勢，後來用緊急照明燈光照亮指揮老師，大家摸黑練習。

張惟然說，昨上午嘉義縣沒有停電，下午就在他們登場前，遇上大停電。由於已經檢錄，樂器不能再做任何調音，大家靜下心來，等約一個小時，終於輪到他們上台比賽，她還一度擔心因為停電，比賽可能又要停辦。

九年級的禇靜婕說，等待比賽時間很煎熬，內心很浮躁，大家改用哼唱方式練習節拍，調整心態，全力以赴。薛紫翎說，曾經設想比賽時遇到各種突發狀況，忘記帶譜架，樂器沒有整備好等，就是不曾想過竟然會「停電」。

管樂團老師陳玉書說，疫情影響，管樂團去年暑假練習，透過線上練習，培養基本功，大家實際合體練習，重新培養默契，比賽能拿獲全國特優，學生們都超開心。