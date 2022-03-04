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橫山書法藝術館特展獲好評 展期延長至3月28日

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市橫山書法藝術館2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。圖／桃園市文化局提供
桃園市橫山書法藝術館2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。圖／桃園市文化局提供

桃園市橫山書法藝術館為首座書法藝術主題館舍，備受各界矚目，自開館後吸引許多民眾參觀，目前展出的「台灣書藝新契機-1949渡海書家特展」及「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。由於展覽延期將會橫跨325美術節，這個月也會陸續推出策展人專場導覽、325美術節跨域展演及開館後首次駐館書法市集等活動。

橫山書法藝術館於去年10月開館，開館至今累計總參觀人次有8萬5289人次。這次推出的「台灣書藝新契機-1949渡海書家特展」及「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」，聚焦在地書藝史觀，分別以1949的渡台書藝家群像和桃園國寶藝術家黃羣英的生涯成就梳理，從歷史源流連結書藝的在地性，從而帶領觀者一窺「台灣─桃園」、「宏觀─微觀」的書藝簡史。

文化局表示，本次展覽分別由屏東大學視覺藝術學系藝術講座教授黃冬富、台灣藝術大學書畫藝術學系教授蔡介騰擔綱策畫，透過台灣書藝、桃園在地書家兩大主軸，呈現台灣及桃園書法藝術的歷史發展及創作樣貌；現場除了語音導覽，也邀請知名書藝家杜忠誥、策展人黃冬富、蔡介騰、藝評人王焜生、張禮豪和書法教育工作者謝幸雄，帶領聽眾以輕鬆、易懂的方式貼近書藝世界。

文化局也表示，桃園市立美術館先前與國立歷史博物館簽署合作意向書，將首次聯手策畫研究型展覽「藏珎：東亞書學的視域」，梳理桃美館及史博館書藝典藏品，於4月13日至6月27日於橫山書法藝術館展出。

桃園市橫山書法藝術館2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。圖／桃園市文化局提供
桃園市橫山書法藝術館2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。圖／桃園市文化局提供

桃園 藝術館 文化局

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