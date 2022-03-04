善農有善心 永續善農獎得主青農捐款回饋母校安東國小

嘉義縣太保市「幾多甸農場」青農吳世彥，8年前從海巡署退役返鄉繼承家業，透過改良噴藥器等農具減量用藥，榮獲農委會「第二屆永續善農獎IPM Award」，吳世彥上午由市農會總幹事黃麗貞、市公所秘書鄭淑分等陪同，回母校安東國小，捐贈獎金給校長吳宗成，善農善心回饋母校，讓人感佩。

吳世彥說，10萬元獎金扣除1萬稅金，9萬元平均分別贈送母校安東、永慶高中、安仁家園、家扶中心，幫助學校教育及守護弱勢兒少慈善機構，略盡棉薄之力。校長吳宗成回贈紀念品及感謝狀，感恩吳世彥善農善心。

黃麗貞說，農委會為降低化學農藥風險，鼓勵農友投入有害生物綜合防治，舉辦永續善農獎，青農吳世彥獲獎，證明農會長期推動輔導農友朝農業永續方向有成，獲得肯定，世彥捐獎金回饋母校等，善心義舉讓人感佩。

嘉義農專畢業的吳世彥，8年前退役返鄉搭建溫室設施，主產小番茄、瓜果類作物，改變「噴農藥當吃補」觀念，在番茄園導入作物有害生物綜合管理（IPM模式），強調做好預防、監測、改善農具，利用天敵等自然工具減少施用化學農藥，2015年獲選百大青農。

吳世彥說，他加強農作物健康管理，降低農藥使用量，搭配生物防治，運用多元技術應變害物，調整噴藥器具壓力，從原本6個噴頭改為4個，延長噴藥器具，讓藥液用量減少3成，更均勻覆蓋作物，達成減量精準用藥，有效控制品質與病蟲害影響。