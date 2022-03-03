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竹縣成功國中弦樂團全國賽遇停電 摸黑沉穩演出連評審也讚嘆

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹縣成功國中弦樂團參加全國賽，卻在登台演出時不幸遇上大停電事件。 圖擷自YouTube
新竹縣成功國中弦樂團參加全國賽，卻在登台演出時不幸遇上大停電事件。 圖擷自YouTube

今（3）日上午新竹縣成功國中弦樂團參加全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，僅在登場演奏第3個音時不幸遇上大停電，但全體參賽學生處變不驚，仍摸黑演奏樂曲，結束時連評審也不禁拍手鼓掌，贏得滿堂彩。

新竹縣成功國中參加國中團體A組，賽程表定上午8點30分開賽，排序第4組上場的成功國中登場時間約莫9時許，不幸遇上全台大停電事件，但才演奏第3個音，現場轉瞬一片漆黑。

比賽影片被上傳至YouTub，成功國中上場演奏指定曲Benjamin Britten: 《Simple Symphony, 4th Mvt.》，演奏學生們就定位，指揮老師鄭喬文揮動雙手，才演奏第3個音就當場停電，但參賽學生臨危不亂，摸黑演奏完整首樂曲。

網友紛紛大讚，「連裁判都為之鼓掌，光是這種紮實訓練跟處變不驚的精神，絕對超越特優！」、「請收下我的膝蓋」、「這就是實力，果真是台上三分鐘，台下八年功」、「成功國中也太厲害了吧，果然是鄭老師教出來的學生，直接特優」。

停電 樂團 新竹

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