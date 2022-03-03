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國三考生看過來／108課綱的「二次函數」有何改變？該如何準備呢？
國三的同學們，國中教育會考即將到來，這個寒假有沒有將第一到五冊的課程複習一遍呢？除了複習之前的舊課程之外，緊接著還要學習第六冊的新概念，是否備感壓力呢？力宇教育的李熙老師特別提醒大家第六冊的大考趨勢，幫助考生們快速又精準的做考前準備。
第六冊最重要的單元為「二次函數」，這個主題在國中教育會考是年年必考的重要主題。過往二次函數的考題大多需要進行複雜的代數運算，而新制的108課綱已經簡化了二次函數的計算，並特別著重於函數與圖形之間的關係。所以同學們，在準備這個單元時，請勿拘泥於繁瑣的計算，應該強化基本概念，理解二次函數圖形的特性，這樣才能正確的掌握會考方向喔！以下是力宇教育李熙老師挑選的題目，讓我們一起來看看吧！
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