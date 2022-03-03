台北愛樂偏鄉巡演 首站挺進尖石泰雅學堂免費入場

台北愛樂交響樂團規畫「環島音樂樂遊行」偏鄉演出行程，首站將在3月5日上午挺進新竹縣尖石鄉泰雅學堂，與泰雅小朋友們共同演出「泰雅歡樂歌」，文化局指出，此演出免費入場，歡迎民眾上山走走，順道享受交響樂與泰雅文化的洗禮。

台北愛樂表示，2020年疫情拉開人與人的距離，人們的情感交流互動成了隔閡，這次規畫「環島音樂樂遊行」帶著音樂樂遊台灣活動，以「藝術零距離、音樂在身旁」為號召，自組自籌成軍前往台灣各地偏鄉舉辦公益巡迴演出，希望用旋律拉近人心、用節奏帶動民眾共鳴，搭起彼此溝通的橋樑。

台北愛樂巡演首站將在5日上午10時造訪尖石鄉泰雅學堂（嘉樂派出所舊址），與當地泰雅族小朋友共同演出「泰雅歡樂歌」，後續還會到台東縣、花蓮縣與宜蘭縣等地表演。

樂團經理丁乙玲表示，台北愛樂交響樂團的理想就是「音樂等於快樂」，播灑希望與快樂的音樂種子到人們的心中，重新築起後疫情的新生活。

竹縣府文化局長李安妤表示，台北愛樂的「環島音樂樂遊行」從新竹縣泰雅學堂啟航，一路走遍花東地區，集結專業古典音樂年輕音樂家，安排老少咸宜且耳熟能詳之經典曲目，更安排導聆主持，以輕鬆、詼諧地方式介紹演奏樂器及音樂背景，讓演出不僅是演出，更扎根於教育推廣。

文化局表示，台北愛樂以跨界及多元結合創新方向，提供年輕音樂家創新的演奏平台，期盼日後能與樂團有更多合作與交流機會，擦出更亮麗的藝術火花。